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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.20 - 22:05
Цитата:
Может примешь их веру.
drakon:
Буду слушать муедзина, утром, рано...
Буду слушать муедзина, утром, рано...
Может примешь их веру.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 15:59
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 16:46
Старая фотка. Сейчас то локдаун уже.
Фоткать, ходить нельзя.
Фоткать, ходить нельзя.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 16:52
Сегодня с зятем поговорил, он мне видео
Потом скинул.
Таких жестких задержаний в Германии
Коренных жителей они еще не видели.
Мордой в асфальт и наручники.
Я потом посмотрел, в некоторых русскоязычные свои права качают.
Тетки полицаи слабенько выглядят при этом. Они по штрафам наверное больше.
Потом скинул.
Таких жестких задержаний в Германии
Коренных жителей они еще не видели.
Мордой в асфальт и наручники.
Я потом посмотрел, в некоторых русскоязычные свои права качают.
Тетки полицаи слабенько выглядят при этом. Они по штрафам наверное больше.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:21
Цитата:
Алекс, меньше смотри
Российское телевидение.
Ничего в деревне не изменилось...
alex_60:
Сейчас то локдаун уже.
Сейчас то локдаун уже.
Алекс, меньше смотри
Российское телевидение.
Ничего в деревне не изменилось...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:23
Цитата:
Скинь - сюда, видео...
alex_60:
Потом скинул.
Потом скинул.
Скинь - сюда, видео...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:24
Цитата:
Какое телевидение?
По тв смотрю вот Путин Шнурову обьясняет, что он дурак.
А Германия по прямой связи,
А в деревне.. Кому вы нужны в деревне..
drakon:
меньше смотри Российское телевидение.
меньше смотри Российское телевидение.
Какое телевидение?
По тв смотрю вот Путин Шнурову обьясняет, что он дурак.
А Германия по прямой связи,
А в деревне.. Кому вы нужны в деревне..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:29
Цитата:
Посмотрел, стер.
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине. Там куча видео.
Я же не сектант пациента, агента цру, как его сейчас Путин назвал.
Выставлять видео.
drakon:
Скинь - сюда, видео
Скинь - сюда, видео
Посмотрел, стер.
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине. Там куча видео.
Я же не сектант пациента, агента цру, как его сейчас Путин назвал.
Выставлять видео.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.20 - 17:42
Цитата:
Посмотрел, там всё - старьё, августовское...
alex_60:
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине.
Набери жесткие задержания в Германии или Берлине.
Посмотрел, там всё - старьё, августовское...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 17:14
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 9398
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 18:03
Цитата:
Младший внук гелентвагена? ))) А есть такой же черный?
drakon:
Вот на таком транспорте у нас - ездят.
Вот на таком транспорте у нас - ездят.
Младший внук гелентвагена? ))) А есть такой же черный?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 18:51
Цитата:
Чё, купить - хочешь?...
maxsaf:
А есть такой же черный?
А есть такой же черный?
Чё, купить - хочешь?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 19:12
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.20 - 20:38
Цитата:
Еще бы верхом друг на на друга залезли.
А последняя еще и сопли разбрызгивает.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2020 - 20:40]
drakon:
базарчик - работает.
базарчик - работает.
Еще бы верхом друг на на друга залезли.
А последняя еще и сопли разбрызгивает.
[Исправлено: alex_60, 19.12.2020 - 20:40]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 14:31
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