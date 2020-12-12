Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...

Отправлено: - 15:49

Сейчас с удивлением и случайно прочитал комментарии про партизана в этой статье.

256 комментарий, ни одного ни читал. Но так как это касается партизана, посмотрел последнее 10 сообщении.

Как ранее писал, про политику опасаюсь.

Но сейчас это будет очень уместным.

Многие из нас родились и выросли в Советском Союзе.

И для меня дорога дружба народов, особенно Казахстана, России и Белоруссии.

Сильно не люблю США, Запад.

За их действия, право сильного и др. Речь ни о них.

Очень странными выглядят высказывания российских политиков.

Ладно это Жириновский, к этому шуту все привыкли.

Зачем это сейчас? Мы надежный союзник России.

Мы суверенный Казахстан, есть государственные границы.

Конечно не надо подаваться на провокации.

Читал в последнее время, много материалов в ютубе, что Оренбург и Омск были казахскими землями.

Повторюсь, странно это. Наоборот нам всем надо дружить и быть осторожным..

Без пафоса: Казахстан суверенное государство. Я за Казахстан.