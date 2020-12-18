Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы. Читать новость
А как будто у нас по-другому. Президент вынужден решать вопросы акимов районного-городского уровня, но я не слышал ни разу, чтобы акима этого самого района-города после этого, уволили с формулировкой а нах ты нужен, если Президент за тебя вынужден дела делать.
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pandit: А я вот подумал, какого рожна Россия возбудилась, насчет северных областей наших. Неужто США и Китай нас начали делить между собой...
Слышали какие крики и стоны шли с российской стороны по поводу Украины? Не углядели, прошляпили, недоработали, пропустили момент когда Украина начала в другую сторону поглядывать. Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))
Посол АСАШАЙ и несколько слов выучил по казахски, и поет - так легко им еще ниче не доставалось как (тут можно вставить че угодно, базы например) Так просто понять - для казаха важно очень, чтобы его понимали на родном языке, за это все, сразу брат автоматически. А северный брат старший не хочет учить язык хозяев степи, поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))
Цитата-/Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))/
Последний раз когда Россия недоглядела погибло несколько тысяч русских парней и мужиков,и продолжают дальше гибнуть....после чего ввели санкции,сильно бьющие по экономике России
Россия не выдержит ещё одного недогляда)
Цитата-/поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))/
Братья Татары братья Турки во всяком случае по языку,Россия соседи как и Китай) лучше оставаться хорошими соседями чем братьями,Россия вон с двумя родными братами Украиной и Белоруссией как-то не очень добрососедски живёт)
По ссылке комента 24 не ходите, чушь неимоверная. Пишет что казахи появились только в 1936 году, а до этого назывались киргизами, Пушкина цитирует ну и тд. А почему Абая не цитируете, он прямо пишет- мы казахи... В указах и законах тех давних лет тоже пишут про казахскую степь.
Цитата-/По ссылке комента 24 не ходите, чушь неимоверная/
Поржал,автор погремушка?)
Такие статьи созданы для двух типов людей,на местных россиян глупых кто всерьез думает что в Казахстане пески по всей территории как в Каракумах,у нас зимой арбузы выращивают и верблюды по городам ходят (серьезно у меня это в Челябинске спрашивали студенты-ПОЛИТОЛОГИ)
И для второго типа людей,для наших местных Божко,книжку ни одну в жизни не прочитавших но лезущих судить что-то о общественном
Писал уже, логикой таких авторов-погремушек можно судить что Русских до 18 века небыло,раз в некоторых западных источниках их назвали Московиты а территорию России- Великой Тартарией
Впринципе и в казахском языке русских в природе небыло,есть урусы и орысы а Русские то где?)
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