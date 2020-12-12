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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40551
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2135
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 12:31
#255
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Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"?
Разница в стиле мышления не получается?
Думающему сразу в глаза бросается
Взрослей,Погремушка!
И определись уже, если не по заданию работаешь, на каком стуле будешь сидеть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6245
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 13:08
#256
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Цитата-/Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"?/



Ну всё! Погремушка,партизан мы спалились,удаляйтесь я один останусь как всегда)
Профайл
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