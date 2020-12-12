"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Отправлено: - 12:31

Ну, abaika95-Coopidon разошёлся здесь! Почему Партизана ещё "не включил"?

Разница в стиле мышления не получается?

Думающему сразу в глаза бросается

Взрослей,Погремушка!

И определись уже, если не по заданию работаешь, на каком стуле будешь сидеть?