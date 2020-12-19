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≡ Головкин в 21-й раз защитил титул и установил новый рекорд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40551
Головкин в 21-й раз защитил титул и установил новый рекорд
Отправлено: 19.12.20 - 12:01
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В Холливуде завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и поляком Камилом Шереметой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1896
Re: Головкин в 21-й раз защитил титул и установил новый рекорд
Отправлено: 19.12.20 - 12:01
#1
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давно пора Головкину на пенсию. Сразу после боя с Джейкобсом уходить надо было. Нокаутировать мешков можно на старте карьеры, но не на закате.
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