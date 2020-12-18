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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 19:58
Цитата:
Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит ))
Цитата:
Это он еще в кредит для свадьбы не залез ради семьи. Хотя ему с зарплатой канадского гастарбайтера наврятли кредиты понадобятся
abaika95:
А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)
А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)
Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит ))
Цитата:
alex_60:
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи.
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи.
Это он еще в кредит для свадьбы не залез ради семьи. Хотя ему с зарплатой канадского гастарбайтера наврятли кредиты понадобятся
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:12
Цитата-/У тебя совершенно глупые комментарии в последнее время.как шут при дворе. Гаер.смысла ноль,Гав гав и все./
Пора видать тебе опять на месячный отпуск)
Цитата-/Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит/
Или все вокруг Английский)
Пора видать тебе опять на месячный отпуск)
Цитата-/Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит/
Или все вокруг Английский)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:16
Цитата:
А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо?
abaika95:
Пора видать тебе опять на месячный отпуск)
Пора видать тебе опять на месячный отпуск)
А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:19
Цитата-/Ну а че вспомнили тогда? Давайте еще Бучу статус дадим/
Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)
Цитата-/Идея ваша понятна - когда руководство будет возмущаться проделанной вами работой вы скажете - большая часть не местные, остальные - в стойле, премия давай насяйника/
Если бы у меня был начальник,то я бы с вами не общался в каждой ветке и уж тебмолее во флуде) Вам не кажется что не имеет смысла тут сидеть нурботам кроме веток тех новостей касающихся определенных сфер?
Цитата-/А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо?/
Просто заявление на отпуск подписал))
Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)
Цитата-/Идея ваша понятна - когда руководство будет возмущаться проделанной вами работой вы скажете - большая часть не местные, остальные - в стойле, премия давай насяйника/
Если бы у меня был начальник,то я бы с вами не общался в каждой ветке и уж тебмолее во флуде) Вам не кажется что не имеет смысла тут сидеть нурботам кроме веток тех новостей касающихся определенных сфер?
Цитата-/А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо?/
Просто заявление на отпуск подписал))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:25
Цитата:
Под каким ником? Скиньте ссылку. Его аккаунт удалили еще до Бутча
abaika95:
Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)
Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)
Под каким ником? Скиньте ссылку. Его аккаунт удалили еще до Бутча
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:27
Цитата:
Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту))
abaika95:
Просто заявление на отпуск подписал))
Просто заявление на отпуск подписал))
Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:46
Цитата-/Под каким ником? Скиньте ссылку./
Вы его ещё не вычеслили?) Странно
Цитата-/Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту/
Да,второй отпуск хочет)
Вы его ещё не вычеслили?) Странно
Цитата-/Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту/
Да,второй отпуск хочет)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:59
Цитата:
Не-а. Намекните, кто это?))
abaika95:
Вы его ещё не вычеслили?) Странно
Вы его ещё не вычеслили?) Странно
Не-а. Намекните, кто это?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:08
Цитата:
Как диссертация, продвигается? ))
abaika95: Ой кажись комментный парадокс сработал)
Как диссертация, продвигается? ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:33
quote]abaika95: казюлей назови
Казюля значит теперь.
Ну что же, возражать вряд ли кто будет.
Так и порешим.
Казюля значит теперь.
Ну что же, возражать вряд ли кто будет.
Так и порешим.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:37
Цитата-/Как диссертация, продвигается?/
Дали доп.время на проведение экспериментов)
Цитата-/Казюля значит теперь.Ну что же, возражать вряд ли кто будет.Так и порешим./
Да без проблем бабушка)
Киздык,казюля и бабуля
Дали доп.время на проведение экспериментов)
Цитата-/Казюля значит теперь.Ну что же, возражать вряд ли кто будет.Так и порешим./
Да без проблем бабушка)
Киздык,казюля и бабуля
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 00:28
Цитата-/У вас сегодня прям мощно во флуде, с кличками/
Это психологический инструмент,ещё со школы все знают для чего он, думаю и вы понимаете его суть).
Надо и вам придумать....
Пончик с дыркой
Или хот-дог босса....как вам?)
Это психологический инструмент,ещё со школы все знают для чего он, думаю и вы понимаете его суть).
Надо и вам придумать....
Пончик с дыркой
Или хот-дог босса....как вам?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 00:56
Цитата:
Я против любых обидных и уничижительных прозвищ, тем более это противоречит правилам форума.
abaika95:
Я против любых обидных и уничижительных прозвищ, тем более это противоречит правилам форума.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 07:35
Цитата:
Сам назвал себя казюлей, за язык никто не тянул. Терпи теперь.
Но кто тебе дал право называть обзывать
Других?
Тормоза отказали?
Совсем в разнос пошел, совесть потерял.
abaika95:
казюля
казюля
Сам назвал себя казюлей, за язык никто не тянул. Терпи теперь.
Но кто тебе дал право называть обзывать
Других?
Тормоза отказали?
Совсем в разнос пошел, совесть потерял.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 08:25
Казах Головкин победил.
После четырех нокдаунов.
В восьмом раунде Шеремета не вышел на ринг.
После четырех нокдаунов.
В восьмом раунде Шеремета не вышел на ринг.
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