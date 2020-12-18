Прогноз на 5 дней
небольшой снег-5°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 967 из 967«1...965966967
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 19:58
#14491
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)

Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит ))


Цитата:
alex_60:
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи.

Это он еще в кредит для свадьбы не залез ради семьи. Хотя ему с зарплатой канадского гастарбайтера наврятли кредиты понадобятся :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6242
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:12
#14492
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У тебя совершенно глупые комментарии в последнее время.как шут при дворе. Гаер.смысла ноль,Гав гав и все./


Пора видать тебе опять на месячный отпуск)


Цитата-/Посмотрел. Он поди тоже русский щас учит/


Или все вокруг Английский)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:16
#14493
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пора видать тебе опять на месячный отпуск)

А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо? :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6242
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:19
#14494
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну а че вспомнили тогда? Давайте еще Бучу статус дадим/

Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)


Цитата-/Идея ваша понятна - когда руководство будет возмущаться проделанной вами работой вы скажете - большая часть не местные, остальные - в стойле, премия давай насяйника/


Если бы у меня был начальник,то я бы с вами не общался в каждой ветке и уж тебмолее во флуде) Вам не кажется что не имеет смысла тут сидеть нурботам кроме веток тех новостей касающихся определенных сфер?



Цитата-/А как вы первый раз его отправили в отпуск? плюнули что-ли? Или чихнули в лицо?/


Просто заявление на отпуск подписал))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:25
#14495
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер шел как пример,да и нет нет он появляется на форуме)

Под каким ником? Скиньте ссылку. Его аккаунт удалили еще до Бутча ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:27
#14496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Просто заявление на отпуск подписал))

Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6242
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:46
#14497
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Под каким ником? Скиньте ссылку./



Вы его ещё не вычеслили?) Странно




Цитата-/Поэтому у вас каменты с интервалом в одну минуту/


Да,второй отпуск хочет)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 22:59
#14498
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы его ещё не вычеслили?) Странно

Не-а. Намекните, кто это?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:08
#14499
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ой кажись комментный парадокс сработал)

Как диссертация, продвигается? ))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10092
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:33
#14500
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]abaika95: казюлей назови

Казюля значит теперь.
Ну что же, возражать вряд ли кто будет.
Так и порешим.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6242
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 23:37
#14501
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как диссертация, продвигается?/


Дали доп.время на проведение экспериментов)



Цитата-/Казюля значит теперь.Ну что же, возражать вряд ли кто будет.Так и порешим./


Да без проблем бабушка)


Киздык,казюля и бабуля
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6242
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 00:28
#14502
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У вас сегодня прям мощно во флуде, с кличками/




Это психологический инструмент,ещё со школы все знают для чего он, думаю и вы понимаете его суть).


Надо и вам придумать....

Пончик с дыркой
Или хот-дог босса....как вам?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.12.20 - 00:56
#14503
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я против любых обидных и уничижительных прозвищ, тем более это противоречит правилам форума. ;-)
Профайл
Страница 967 из 967«1...965966967
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS