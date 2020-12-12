Отправлено: - 23:47

Kairat stayer:

Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...

Kairat stayer:

На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.

Цитата:Однако, надеюсь, она и ваша настольная книга. Если по ней учились Израильская армия.Жду! Надеюсь на цитаты ваших любимых фрагментов и выводы которые вы на них основаниях сделали:Цитата:Однако вдруг, все таки, они есть! Провокации, если на них ведутся не то что граждане, но Министры Казахстана!Или министрам не хватает ваших мозгов и ваших цытат из книги?Однако поспешите со своими мыслями, пока министры не натворили непоправимого.От вас зависит судьбы миллилионов!