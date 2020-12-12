Прогноз на 5 дней
небольшой снег-4°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40550
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
Читать новость

K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 23:01
#240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Тут, да! Жду от вас цифр. Может где я ошипся?


Каких цифр конкретно?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6241
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 01:48
#241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков/




Погремушка слышит звон да не знает где он)))


Погремушка а Бауржана Момышулы тоже тогда небыло?
И всей классической повести Бека?
Щас скажет что это враки враки враки!!!!


Ну на то она и погремушка гремит себе,ума нет считай калека либо исторически недоразвитый субъект





Хотя к чему спор? Что эта погремушка хочет сказать? Ведь погремушка наверно потомок бойца воевавшего на фронте в одном окопе с узбеками,с Казахами,с армянами,с украинцами а теперь эта погремушка считает что? Что только одни погремушки победили в этой войне? Да так и считает) ну погремушку дед наверно за такие мысли выпарол бы,но погремушка плохой внук ей плевать вот и трелет на форуме всякое
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10092
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 10:19
#242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Погремушка слышит

Цитата:
abaika95:
эта погремушка

Цитата:
abaika95:
Ведь погремушка

Цитата:
abaika95:
эта погремушка

Цитата:
abaika95:
одни погремушки

Цитата:
abaika95:
,но погремушка


человеку плохо
на икоту похоже,
стукните чем нибудь.
или мерещится что-то...
глубокой ночью..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 10:21
#243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бауржана Момышулы тоже тогда небыло? И всей классической повести Бека?


Обсуждали ранее, он был кумиром Ф.Кастро и Че Гевары. Также израильтяне учились и воспитывались патриотизму, любви к родной земле, стремлению к подвигу на примерах боевого мужества Бауыржана Момышулы, который воевал в составе Панфиловской дивизии, соответственно один из тех кто защищал Москву.

Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...

Подробнее выступление А.Шнеера в видео (1 час 05 мин.) здесь:
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:09
#244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По теме вчера отмечали, что на официальный запрос МИА КазТаг в Кремле прокомментировали нападки депутатов государственной думы РФ Вячеслава Никонова, Евгения Федорова и Владимира Жириновского на Казахстан.

В частности, пресс секретарь президента России Д.Песков ответил: «По конституции Российской Федерации внешнюю политику страны определяет президент».

На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.

Сегодня очередное заседание Совета глав государств СНГ в дистанционном формате и в дружественной атмосфере прошел.

Видеозапись можно посмотреть здесь:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6241
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:35
#245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию.../





Нууу израильские офицеры читая эту книгу не сколь воспитывали в себе любовь к родной земле и патриотизму,а брали конкретные примеры тактики действий малыми группами при отступлении.В книге большая заслуга Бека что он не преукрашивал и романтизировал а просто почти документально в рамках беседы с Момышулы передал фактаж действий Панфиловской дивизии.Получился почти учебник по тактике
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Мокшанская губерния
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
745
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:39
#246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Каких цифр конкретно?

Есть же у вас информация насколько сейчас Казахстан выше всей планеты в сравнении с временем Казахской ССР?
Или РФ?
Или в сравнении с Аргынтиной?
Насколько мы сейчас лучше живём, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? В сравнении с Российской Федерацией?
Я кажется достаточно подробно обозначил конкретные цифры которых у вас неисчерпаемое запасы.
:-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9366
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:46
#247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.

Ну и все, вопрос закрыт ;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Мокшанская губерния
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
745
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:47
#248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...

Однако, надеюсь, она и ваша настольная книга. Если по ней учились Израильская армия.
Жду! Надеюсь на цитаты ваших любимых фрагментов и выводы которые вы на них основаниях сделали:
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.

Однако вдруг, все таки, они есть! Провокации, если на них ведутся не то что граждане, но Министры Казахстана!
Или министрам не хватает ваших мозгов и ваших цытат из книги?
Однако поспешите со своими мыслями, пока министры не натворили непоправимого.
От вас зависит судьбы миллилионов!
:-o
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:49
#249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Насколько мы сейчас лучше живём, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? В сравнении с Российской Федерацией?


Недавно, точнее в октябре 2020 года анализировал, цитирую:

Как отметил выше 01 февраля текущего года, в посте за № 18: Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.

Тем не менее на днях международный валютный фонд (МВФ) опубликовал за текущий год информацию среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).

Для сравнения по странам входящим ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом:
1. Россия на одного гражданина ВВП - 9,97 тысяч долларов.
2. Казахстан - 8,78 тысяч долларов.
3. Белоруссия - 6,13 тысяч долларов.
4. Армения - 4,31 тысяч долларов.
5. Кыргызстан - 1,15 тысяч долларов.

При этом эксперты МВФ прогнозируют, что к 2025 году Казахстан обгонит Россию и увеличит данный показатель с текущих 8,78 тыс. долларов до 13,09 тыс. долларов, а последние будут на уровне Туркмении, примерно 12,85 тысяч долларов.На мой взгляд, как отмечали выше этот год для Белоруссии трудный и решающий, экономика которых субсидируется РФ. Пока не известно будет тесная интеграция или нет. Если в перспективе будет, тогда ихнее нынешнее ВВП 6,13 нужно будет подтягивать до ВВП РФ, вливать дополнительно средства, посмотрим.


Подробнее здесь:
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:52
#250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:


Порожняк не гоните, как раз вы провокациями занимаетесь и ярлыки вешаете.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Мокшанская губерния
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
745
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 23:53
#251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Также израильтяне учились и воспитывались патриотизму, любви к родной земле, стремлению к подвигу на примерах боевого мужества


Цитата-/Нууу израильские офицеры читая эту книгу не сколь воспитывали в себе любовь к родной земле и патриотизму,а брали конкретные примеры тактики действий малыми группами при отступлении/
Однако, в вашем дуэте нестыковка.
Где то вам надо потренироваться.
А то кто-то в лес, а кто-то- по дрова.
Кто-то про любовь, а кто-то про ...

:-( :-o
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6241
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 00:01
#252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Однако, в вашем дуэте нестыковка.Где то вам надо потренироваться.А то кто-то в лес, а кто-то- по дрова.Кто-то про любовь, а кто-то про .../




Греми греми и провацируй хоть по умному,а то как-то мелко седня,каши не ела что-ли? Или машина опять сломалась?
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2153
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 19.12.20 - 00:03
#253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и все, вопрос закрыт


Разговора нет, не стоит вестись, пару месяцев тому назад с вами беседовали же, цитирую:

А.Данченко не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.Просто искать неохота, беседовали ранее с пользователем под ником с Горожанин КСТ, касающейся высказывании некоего вроде политолога Омарова, в таком же русле как Анна. Тогда ответил, что к его высказываниям отношусь негативно, но добавил также, что это его личное мнение, как не официального лица занимающего государственную должность.

Подробнее здесь:
Профайл
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Coopidon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS