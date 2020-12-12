"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Цитата-/Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков/
Погремушка слышит звон да не знает где он)))
Погремушка а Бауржана Момышулы тоже тогда небыло? И всей классической повести Бека? Щас скажет что это враки враки враки!!!!
Ну на то она и погремушка гремит себе,ума нет считай калека либо исторически недоразвитый субъект
Хотя к чему спор? Что эта погремушка хочет сказать? Ведь погремушка наверно потомок бойца воевавшего на фронте в одном окопе с узбеками,с Казахами,с армянами,с украинцами а теперь эта погремушка считает что? Что только одни погремушки победили в этой войне? Да так и считает) ну погремушку дед наверно за такие мысли выпарол бы,но погремушка плохой внук ей плевать вот и трелет на форуме всякое
abaika95: Бауржана Момышулы тоже тогда небыло? И всей классической повести Бека?
Обсуждали ранее, он был кумиром Ф.Кастро и Че Гевары. Также израильтяне учились и воспитывались патриотизму, любви к родной земле, стремлению к подвигу на примерах боевого мужества Бауыржана Момышулы, который воевал в составе Панфиловской дивизии, соответственно один из тех кто защищал Москву.
Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...
Подробнее выступление А.Шнеера в видео (1 час 05 мин.) здесь:
По теме вчера отмечали, что на официальный запрос МИА КазТаг в Кремле прокомментировали нападки депутатов государственной думы РФ Вячеслава Никонова, Евгения Федорова и Владимира Жириновского на Казахстан.
В частности, пресс секретарь президента России Д.Песков ответил: «По конституции Российской Федерации внешнюю политику страны определяет президент».
На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.
Сегодня очередное заседание Совета глав государств СНГ в дистанционном формате и в дружественной атмосфере прошел.
Цитата-/Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию.../
Нууу израильские офицеры читая эту книгу не сколь воспитывали в себе любовь к родной земле и патриотизму,а брали конкретные примеры тактики действий малыми группами при отступлении.В книге большая заслуга Бека что он не преукрашивал и романтизировал а просто почти документально в рамках беседы с Момышулы передал фактаж действий Панфиловской дивизии.Получился почти учебник по тактике
Есть же у вас информация насколько сейчас Казахстан выше всей планеты в сравнении с временем Казахской ССР? Или РФ? Или в сравнении с Аргынтиной? Насколько мы сейчас лучше живём, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? В сравнении с Российской Федерацией? Я кажется достаточно подробно обозначил конкретные цифры которых у вас неисчерпаемое запасы.
Kairat stayer: Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...
Однако, надеюсь, она и ваша настольная книга. Если по ней учились Израильская армия. Жду! Надеюсь на цитаты ваших любимых фрагментов и выводы которые вы на них основаниях сделали: Цитата:
Kairat stayer: На мой взгляд, ранее неоднократно отмечал, что гражданам не следует вестись на всякие провокации, в данном случае вышеуказанных депутатов и.т.д.
Однако вдруг, все таки, они есть! Провокации, если на них ведутся не то что граждане, но Министры Казахстана! Или министрам не хватает ваших мозгов и ваших цытат из книги? Однако поспешите со своими мыслями, пока министры не натворили непоправимого. От вас зависит судьбы миллилионов!
Coopidon: Насколько мы сейчас лучше живём, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? В сравнении с Российской Федерацией?
Недавно, точнее в октябре 2020 года анализировал, цитирую:
Как отметил выше 01 февраля текущего года, в посте за № 18: Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.
Тем не менее на днях международный валютный фонд (МВФ) опубликовал за текущий год информацию среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).
Для сравнения по странам входящим ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом: 1. Россия на одного гражданина ВВП - 9,97 тысяч долларов. 2. Казахстан - 8,78 тысяч долларов. 3. Белоруссия - 6,13 тысяч долларов. 4. Армения - 4,31 тысяч долларов. 5. Кыргызстан - 1,15 тысяч долларов.
При этом эксперты МВФ прогнозируют, что к 2025 году Казахстан обгонит Россию и увеличит данный показатель с текущих 8,78 тыс. долларов до 13,09 тыс. долларов, а последние будут на уровне Туркмении, примерно 12,85 тысяч долларов.На мой взгляд, как отмечали выше этот год для Белоруссии трудный и решающий, экономика которых субсидируется РФ. Пока не известно будет тесная интеграция или нет. Если в перспективе будет, тогда ихнее нынешнее ВВП 6,13 нужно будет подтягивать до ВВП РФ, вливать дополнительно средства, посмотрим.
Kairat stayer: Также израильтяне учились и воспитывались патриотизму, любви к родной земле, стремлению к подвигу на примерах боевого мужества
Цитата-/Нууу израильские офицеры читая эту книгу не сколь воспитывали в себе любовь к родной земле и патриотизму,а брали конкретные примеры тактики действий малыми группами при отступлении/ Однако, в вашем дуэте нестыковка. Где то вам надо потренироваться. А то кто-то в лес, а кто-то- по дрова. Кто-то про любовь, а кто-то про ...
Разговора нет, не стоит вестись, пару месяцев тому назад с вами беседовали же, цитирую:
А.Данченко не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.Просто искать неохота, беседовали ранее с пользователем под ником с Горожанин КСТ, касающейся высказывании некоего вроде политолога Омарова, в таком же русле как Анна. Тогда ответил, что к его высказываниям отношусь негативно, но добавил также, что это его личное мнение, как не официального лица занимающего государственную должность.
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