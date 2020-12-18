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Конференция Путина
Конференция Путина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40550
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 703
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 19:07
А как будто у нас по-другому. Президент вынужден решать вопросы акимов районного-городского уровня, но я не слышал ни разу, чтобы акима этого самого района-города после этого, уволили с формулировкой а нах ты нужен, если Президент за тебя вынужден дела делать.
p
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.12
- Сообщений:
- 386
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 19:22
А я вот подумал, какого рожна Россия возбудилась, насчет северных областей наших. Неужто США и Китай нас начали делить между собой...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4331
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 21:35
Комментарий удален модератором.
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 21:38
Цитата:
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.
сайлау курманов:
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10091
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 21:43
Не ожидал.
От автора ветки.
Он думал что ему оды будут петь?
А сам прятался в подворотне с бомжами от полицейских.
[Исправлено: alex_60, 18.12.2020 - 21:45]
От автора ветки.
Он думал что ему оды будут петь?
А сам прятался в подворотне с бомжами от полицейских.
[Исправлено: alex_60, 18.12.2020 - 21:45]
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 21:47
Цитата:
Слышали какие крики и стоны шли с российской стороны по поводу Украины? Не углядели, прошляпили, недоработали, пропустили момент когда Украина начала в другую сторону поглядывать. Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))
pandit:
А я вот подумал, какого рожна Россия возбудилась, насчет северных областей наших. Неужто США и Китай нас начали делить между собой...
А я вот подумал, какого рожна Россия возбудилась, насчет северных областей наших. Неужто США и Китай нас начали делить между собой...
Слышали какие крики и стоны шли с российской стороны по поводу Украины? Не углядели, прошляпили, недоработали, пропустили момент когда Украина начала в другую сторону поглядывать. Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 21:54
Посол АСАШАЙ и несколько слов выучил по казахски, и поет - так легко им еще ниче не доставалось как (тут можно вставить че угодно, базы например)
Так просто понять - для казаха важно очень, чтобы его понимали на родном языке, за это все, сразу брат автоматически. А северный брат старший не хочет учить язык хозяев степи, поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))
Так просто понять - для казаха важно очень, чтобы его понимали на родном языке, за это все, сразу брат автоматически. А северный брат старший не хочет учить язык хозяев степи, поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6232
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 22:05
Цитата-/Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))/
Последний раз когда Россия недоглядела погибло несколько тысяч русских парней и мужиков,и продолжают дальше гибнуть....после чего ввели санкции,сильно бьющие по экономике России
Россия не выдержит ещё одного недогляда)
Цитата-/поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))/
Братья Татары братья Турки во всяком случае по языку,Россия соседи как и Китай) лучше оставаться хорошими соседями чем братьями,Россия вон с двумя родными братами Украиной и Белоруссией как-то не очень добрососедски живёт)
Последний раз когда Россия недоглядела погибло несколько тысяч русских парней и мужиков,и продолжают дальше гибнуть....после чего ввели санкции,сильно бьющие по экономике России
Россия не выдержит ещё одного недогляда)
Цитата-/поэтому он не брат наверное, а просто сосед северный. Абайка поправит, если я где-то тут ошибся ))/
Братья Татары братья Турки во всяком случае по языку,Россия соседи как и Китай) лучше оставаться хорошими соседями чем братьями,Россия вон с двумя родными братами Украиной и Белоруссией как-то не очень добрососедски живёт)
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