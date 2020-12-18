Отправлено: - 21:47

pandit:

А я вот подумал, какого рожна Россия возбудилась, насчет северных областей наших. Неужто США и Китай нас начали делить между собой...

Цитата:Слышали какие крики и стоны шли с российской стороны по поводу Украины? Не углядели, прошляпили, недоработали, пропустили момент когда Украина начала в другую сторону поглядывать. Теперь Казахстан начал поглядывать, то на штаты, то на Турцию. Ну не может же Россия опять недоглядеть ))