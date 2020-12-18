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≡ Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил:...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40550
Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил:...
Отправлено: 18.12.20 - 18:40
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Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил: «Если есть оппозиция, то они должны предлагать что-то реальное. Тогда я сяду за стол переговоров». Почему за 29 лет независимости в Казахстане власть так и не начала диалог со своими оппонентами?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
518
Re: Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил:...
Отправлено: 18.12.20 - 18:40
#1
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А у меня предложение Токаеву:

Цифровизация ведь...
Предлагаю реализовать голосование так, чтобы зафиксировать голос своей ЭЦП, в дополнение к бюллетеню, либо (на первых порах) вместо посещения участка.(ковид, чтоб его).
Только так мы сможем уйти (постепенно, не сразу, конечно) от 98+%. Будет повышаться цифровая грамотность в итоге.
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