Re: Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил:...

Отправлено: - 18:40

А у меня предложение Токаеву:



Цифровизация ведь...

Предлагаю реализовать голосование так, чтобы зафиксировать голос своей ЭЦП, в дополнение к бюллетеню, либо (на первых порах) вместо посещения участка.(ковид, чтоб его).

Только так мы сможем уйти (постепенно, не сразу, конечно) от 98+%. Будет повышаться цифровая грамотность в итоге.