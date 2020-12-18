Re: Конференция Путина

Отправлено: - 17:21

"какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?"

вопросов много - почему в стране, которая сама добывает и продает энергоресурсы, цены на те же ресурсы выше, чем у покупателей?. почему таким варварским образом уничтожается лесной массив Сибири и Дальнего Востока?. Почему те лица, которые прямо или косвенно причастны к уничтожению медицины в стране не понесли никакого наказания? Почему нет конкретного "разбора полетов "по экологической катастрофе в Норильске? И таких Почему можно еще много выдвинуть. Однако задавались глупые, даже можно сказать идиотские вопросы -например Когда откроют границы,а то дескать питерский, да и вообще туризм задыхается от безденежья. Неужели непонятно, что это вопрос не компетенции Президента. Когда нормализуется ситуация тогда и откроется граница. Путин так и сказал, когда врачи разрешат. Зато на это потеряли минут 15. И таких пустых никчемных вопросов практически все. А еще многие вопросы вообще опустили его на уровень управленца городского звена. Сами на месте не могут решить, пусть Президент поможет. Это изъяны руководства. Не может Президент по всем мелочам быть в курсе. Для этого есть конкретные люди, они за это деньги получают. Другое дело, что они ничего не делают. Но это как раз уже компетенция антикоров.