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Конференция Путина
Конференция Путина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40550
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 30
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
практически все участники этого мероприятия неоднократно проверены и перепроверены, также изучены их вопросы. Со стороны картинка красивая, но по сути событие пустое. Очередное тщеславие вождя. Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было. Все отфильтровали. Оттого и зрелище получилось никудышное..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10088
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:32
Цитата:
Цитата:
какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?
NG.kz:
Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
Цитата:
рихард:
Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было
Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было
какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:51
Цитата:
Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню.
Сайлау, ты уже задавал вопрос - Генералу.
Ответом - удовлетворён?
А Россияне, возможно - довольны,,,
Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню.
Сайлау, ты уже задавал вопрос - Генералу.
Ответом - удовлетворён?
А Россияне, возможно - довольны,,,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1199
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:56
Больше всего я ожидал чего-нибудь касаемо Казахстана/// Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:16
Цитата:
На 39 лет, вперёд...
КГСПС:
первый уже всё рассказал.
первый уже всё рассказал.
На 39 лет, вперёд...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9348
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:57
Цитата:
И российские депутаты
КГСПС:
Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
И российские депутаты
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 14:01
Цитата:
Прямо в - яблочко...
maxsaf:
И российские депутаты
И российские депутаты
Прямо в - яблочко...
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:13
Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол, подделывают дела, провоцируют , предъявляют лживых свидетелей. Когда надо заниматься прямыми обязательствами, они парочками под ручки ходят и стерегут комерсов. Привлекаю заинтересованных лиц выйти ко мне. Генералу не пойду, ворон ворона не клюнет.
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:35
Цитата -/Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол/
Так,надо сталкера вызывать) пусть пояснит за произвол полиции,когда бедных бутлегеров и продавцов алкоголя несовершеннолетним подставляют на ровном месте!!! Сталкер приди порядок наведи!)
Так,надо сталкера вызывать) пусть пояснит за произвол полиции,когда бедных бутлегеров и продавцов алкоголя несовершеннолетним подставляют на ровном месте!!! Сталкер приди порядок наведи!)
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:38
Цитата/Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы./
Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)
Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 30
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 17:21
"какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?"
вопросов много - почему в стране, которая сама добывает и продает энергоресурсы, цены на те же ресурсы выше, чем у покупателей?. почему таким варварским образом уничтожается лесной массив Сибири и Дальнего Востока?. Почему те лица, которые прямо или косвенно причастны к уничтожению медицины в стране не понесли никакого наказания? Почему нет конкретного "разбора полетов "по экологической катастрофе в Норильске? И таких Почему можно еще много выдвинуть. Однако задавались глупые, даже можно сказать идиотские вопросы -например Когда откроют границы,а то дескать питерский, да и вообще туризм задыхается от безденежья. Неужели непонятно, что это вопрос не компетенции Президента. Когда нормализуется ситуация тогда и откроется граница. Путин так и сказал, когда врачи разрешат. Зато на это потеряли минут 15. И таких пустых никчемных вопросов практически все. А еще многие вопросы вообще опустили его на уровень управленца городского звена. Сами на месте не могут решить, пусть Президент поможет. Это изъяны руководства. Не может Президент по всем мелочам быть в курсе. Для этого есть конкретные люди, они за это деньги получают. Другое дело, что они ничего не делают. Но это как раз уже компетенция антикоров.
вопросов много - почему в стране, которая сама добывает и продает энергоресурсы, цены на те же ресурсы выше, чем у покупателей?. почему таким варварским образом уничтожается лесной массив Сибири и Дальнего Востока?. Почему те лица, которые прямо или косвенно причастны к уничтожению медицины в стране не понесли никакого наказания? Почему нет конкретного "разбора полетов "по экологической катастрофе в Норильске? И таких Почему можно еще много выдвинуть. Однако задавались глупые, даже можно сказать идиотские вопросы -например Когда откроют границы,а то дескать питерский, да и вообще туризм задыхается от безденежья. Неужели непонятно, что это вопрос не компетенции Президента. Когда нормализуется ситуация тогда и откроется граница. Путин так и сказал, когда врачи разрешат. Зато на это потеряли минут 15. И таких пустых никчемных вопросов практически все. А еще многие вопросы вообще опустили его на уровень управленца городского звена. Сами на месте не могут решить, пусть Президент поможет. Это изъяны руководства. Не может Президент по всем мелочам быть в курсе. Для этого есть конкретные люди, они за это деньги получают. Другое дело, что они ничего не делают. Но это как раз уже компетенция антикоров.
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 17:46
Я не слежу за каждым коментом чтоб вставить очередную дешёвую чушь, я слежу за событиями вселенского масштаба...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10088
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 18:03
Цитата:
За усатым школьником с участковым?
сайлау курманов:
, я слежу за событиями вселенского масштаба...
, я слежу за событиями вселенского масштаба...
За усатым школьником с участковым?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2043
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 18:38
Цитата:
Тут это... пособие есть ... для нуждающихся.
[Исправлено: Козлов я, 18.12.2020 - 18:39]
сайлау курманов:
я слежу за событиями вселенского масштаба...
я слежу за событиями вселенского масштаба...
Тут это... пособие есть ... для нуждающихся.
[Исправлено: Козлов я, 18.12.2020 - 18:39]
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