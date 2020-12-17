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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9857
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 10:09
Цитата:
alex_60:Я с неделю привыкал. Ложку проглатываешь и сразу чем нибудь запиваешь. Иначе все вырыгаешь. Потом тут на форуме кто то посоветовал мед сверху на ложку, вроде легче проглатывать. Я просто уже к этому времени привык ваще без меда и воды)) как говорится жить захочешь и не так разкорячишся.)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 11:12
Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения, передает РИА Новости. Согласно документу, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 12:19
Цитата:
Так это - Молдавия...
maxsaf:
государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.
государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.
Так это - Молдавия...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 17:51
Сектанту Серику тоже обьедки наверное достаются, сухарики там.
///Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен. Если б мы хотели, довели бы до конца"////
Цру в трансе, их разоблачили.
И Германию подставила.
Шпион раскрыт.
///Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен. Если б мы хотели, довели бы до конца"////
Цру в трансе, их разоблачили.
И Германию подставила.
Шпион раскрыт.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 10:12
//С 2020 года срок уплаты налога на транспортные
средства физ. лицами перенесен на 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Таким образом по обязательствам 2020 года уплата
транспортного налога производится до 1 апреля 2021 года.//
об этом еще летом говорилось.
но указа не было.
хотел уже заплатить,
но 11 декабря президент указ подписал.
также у указе есть пункт об объединение налогов
на имущество и земельного налога физических лиц
в один налог.
будет один код БК.
средства физ. лицами перенесен на 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Таким образом по обязательствам 2020 года уплата
транспортного налога производится до 1 апреля 2021 года.//
об этом еще летом говорилось.
но указа не было.
хотел уже заплатить,
но 11 декабря президент указ подписал.
также у указе есть пункт об объединение налогов
на имущество и земельного налога физических лиц
в один налог.
будет один код БК.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 14:51
Дракон, почему у тебя во всех
Постах, даже когда обсуждается серьезная
Тема,всегда три рожи, одна рожа зубы до ушей, вторая весь в краске, третья
Морду перекосило.
И все три вместе.
Постах, даже когда обсуждается серьезная
Тема,всегда три рожи, одна рожа зубы до ушей, вторая весь в краске, третья
Морду перекосило.
И все три вместе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 15:53
Вот интересное мнение
///Профессор Жан-Франсуа Карон, который прибыл в Казахстан из Канады рассказал, чем ему приглянулась наша страна.
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи. Для меня вначале было странно узнать, что многие люди здесь живут вместе со своими пожилыми родителями и ухаживают за ними. В Канаде, к сожалению, не так. И это — постыдно! Люди в Северной Америке проводят свою старость практически в одиночестве. А вы никогда не оставите своих родителей жить одних, тем более умирать в одиночестве, это не про вас", - отметил Жан-Франсуа.,///
///Профессор Жан-Франсуа Карон, который прибыл в Казахстан из Канады рассказал, чем ему приглянулась наша страна.
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи. Для меня вначале было странно узнать, что многие люди здесь живут вместе со своими пожилыми родителями и ухаживают за ними. В Канаде, к сожалению, не так. И это — постыдно! Люди в Северной Америке проводят свою старость практически в одиночестве. А вы никогда не оставите своих родителей жить одних, тем более умирать в одиночестве, это не про вас", - отметил Жан-Франсуа.,///
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 16:42
Цитата-/Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения/
А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)
Нам наверно тоже надо таких советников взять,тока поближе из Турции)
А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)
Нам наверно тоже надо таких советников взять,тока поближе из Турции)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 16:55
У нас Надо русский в договоре аренды
Записать государственным.
Вопросы отпадут сами собой.
А кому не нравится, пусть в свою турцию
Пешим ходом.
[Исправлено: alex_60, 18.12.2020 - 16:58]
Записать государственным.
Вопросы отпадут сами собой.
А кому не нравится, пусть в свою турцию
Пешим ходом.
[Исправлено: alex_60, 18.12.2020 - 16:58]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:16
Ну что, любители спорта.
Реального и на экране.
Завтра в 7.00 по астане начало.
Вечера бокса в Холливуде, Флорида, сша.
за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиямIBF и IBO
Головкин - Шеремета.
У поляка 21 победа и ноль поражений.
Реального и на экране.
Завтра в 7.00 по астане начало.
Вечера бокса в Холливуде, Флорида, сша.
за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиямIBF и IBO
Головкин - Шеремета.
У поляка 21 победа и ноль поражений.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:34
Цитата:
Есди я что то, нарушил.
Пиши - замечание...
alex_60:
И все три вместе.
И все три вместе.
Есди я что то, нарушил.
Пиши - замечание...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:40
Цитата-/У нас Надо русский в договоре арендыЗаписать государственным./
В договоре аренды на хаты кто поуехать решил или ещё не решил? Делопроизводство ведётся на языке обращения так что ничего не надо вводить)
Цитата-/А кому не нравится, пусть в свою турциюПешим ходом./
Зачем пешком? Турки и самолётами могут,и беспилотниками и танками) через Россию короткий путь
В договоре аренды на хаты кто поуехать решил или ещё не решил? Делопроизводство ведётся на языке обращения так что ничего не надо вводить)
Цитата-/А кому не нравится, пусть в свою турциюПешим ходом./
Зачем пешком? Турки и самолётами могут,и беспилотниками и танками) через Россию короткий путь
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:54
Цитата:
Да нет, понять бы. Почему три рожи вместе.
drakon:
Есди я что то, нарушил. Пиши - замечание
Есди я что то, нарушил. Пиши - замечание
Да нет, понять бы. Почему три рожи вместе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:59
Цитата:
У тебя совершенно глупые комментарии в последнее время.как шут при дворе. Гаер.
смысла ноль,
Гав гав и все.
Лишь бы не умереть с голода?
Писюлькаешь тут,?
abaika95:
У тебя совершенно глупые комментарии в последнее время.как шут при дворе. Гаер.
смысла ноль,
Гав гав и все.
Лишь бы не умереть с голода?
Писюлькаешь тут,?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 19:02
Цитата:
А ещё - три точки...
alex_60:
Почему три рожи вместе.
Почему три рожи вместе.
А ещё - три точки...
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