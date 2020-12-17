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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9857
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 10:09
#14476
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Цитата:
alex_60:
Я с неделю привыкал. Ложку проглатываешь и сразу чем нибудь запиваешь. Иначе все вырыгаешь. Потом тут на форуме кто то посоветовал мед сверху на ложку, вроде легче проглатывать. Я просто уже к этому времени привык ваще без меда и воды)) как говорится жить захочешь и не так разкорячишся.)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 11:12
#14477
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Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения, передает РИА Новости. Согласно документу, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20642
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 12:19
#14478
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Цитата:
maxsaf:
государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке.

Так это - Молдавия... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 17:51
#14479
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Сектанту Серику тоже обьедки наверное достаются, сухарики там.
///Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен. Если б мы хотели, довели бы до конца"////
Цру в трансе, их разоблачили.
И Германию подставила.
Шпион раскрыт.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 10:12
#14480
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//С 2020 года срок уплаты налога на транспортные
средства физ. лицами перенесен на 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Таким образом по обязательствам 2020 года уплата
транспортного налога производится до 1 апреля 2021 года.//

об этом еще летом говорилось.
но указа не было.
хотел уже заплатить,
но 11 декабря президент указ подписал.
также у указе есть пункт об объединение налогов
на имущество и земельного налога физических лиц
в один налог.
будет один код БК.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 14:51
#14481
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Дракон, почему у тебя во всех
Постах, даже когда обсуждается серьезная
Тема,всегда три рожи, одна рожа зубы до ушей, вторая весь в краске, третья
Морду перекосило.
И все три вместе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 15:53
#14482
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Вот интересное мнение
///Профессор Жан-Франсуа Карон, который прибыл в Казахстан из Канады рассказал, чем ему приглянулась наша страна.
Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи. Для меня вначале было странно узнать, что многие люди здесь живут вместе со своими пожилыми родителями и ухаживают за ними. В Канаде, к сожалению, не так. И это — постыдно! Люди в Северной Америке проводят свою старость практически в одиночестве. А вы никогда не оставите своих родителей жить одних, тем более умирать в одиночестве, это не про вас", - отметил Жан-Франсуа.,///
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6228
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 16:42
#14483
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Цитата-/Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения/



А спец советника министра обороны Молдавии посмотрели нет?)


Нам наверно тоже надо таких советников взять,тока поближе из Турции)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 16:55
#14484
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У нас Надо русский в договоре аренды
Записать государственным.
Вопросы отпадут сами собой.
А кому не нравится, пусть в свою турцию
Пешим ходом.

[Исправлено: alex_60, 18.12.2020 - 16:58]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:16
#14485
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Ну что, любители спорта.
Реального и на экране.
Завтра в 7.00 по астане начало.
Вечера бокса в Холливуде, Флорида, сша.
за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиямIBF и IBO
Головкин - Шеремета.
У поляка 21 победа и ноль поражений.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20642
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:34
#14486
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Цитата:
alex_60:
И все три вместе.

Есди я что то, нарушил.
Пиши - замечание... :lol: :oops: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6228
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:40
#14487
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Цитата-/У нас Надо русский в договоре арендыЗаписать государственным./


В договоре аренды на хаты кто поуехать решил или ещё не решил? Делопроизводство ведётся на языке обращения так что ничего не надо вводить)




Цитата-/А кому не нравится, пусть в свою турциюПешим ходом./


Зачем пешком? Турки и самолётами могут,и беспилотниками и танками) через Россию короткий путь
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:54
#14488
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Цитата:
drakon:
Есди я что то, нарушил. Пиши - замечание


Да нет, понять бы. Почему три рожи вместе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10088
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 17:59
#14489
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Цитата:
abaika95:


У тебя совершенно глупые комментарии в последнее время.как шут при дворе. Гаер.
смысла ноль,
Гав гав и все.
Лишь бы не умереть с голода?
Писюлькаешь тут,?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20642
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.12.20 - 19:02
#14490
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Цитата:
alex_60:
Почему три рожи вместе.

А ещё - три точки... :lol: :oops: ;-)
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