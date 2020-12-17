Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 15:53

Вот интересное мнение

///Профессор Жан-Франсуа Карон, который прибыл в Казахстан из Канады рассказал, чем ему приглянулась наша страна.

Основная вещь, которая мне нравится в казахской культуре, это важность семьи. Для меня вначале было странно узнать, что многие люди здесь живут вместе со своими пожилыми родителями и ухаживают за ними. В Канаде, к сожалению, не так. И это — постыдно! Люди в Северной Америке проводят свою старость практически в одиночестве. А вы никогда не оставите своих родителей жить одних, тем более умирать в одиночестве, это не про вас", - отметил Жан-Франсуа.,///