Re: Конференция Путина

Отправлено: - 16:38

Цитата/Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы./







Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)