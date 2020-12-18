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≡ Конференция Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40549
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
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Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
30
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
#1
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практически все участники этого мероприятия неоднократно проверены и перепроверены, также изучены их вопросы. Со стороны картинка красивая, но по сути событие пустое. Очередное тщеславие вождя. Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было. Все отфильтровали. Оттого и зрелище получилось никудышное..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10084
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:32
#2
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Цитата:
NG.kz:
Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.


Цитата:
рихард:
Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было


какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20640
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:51
#3
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Цитата:

Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню.

Сайлау, ты уже задавал вопрос - Генералу.
Ответом - удовлетворён?
А Россияне, возможно - довольны,,, :lol: :oops:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1199
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:56
#4
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Больше всего я ожидал чего-нибудь касаемо Казахстана/// Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20640
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:16
#5
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Цитата:
КГСПС:
первый уже всё рассказал.

На 39 лет, вперёд... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9347
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:57
#6
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Цитата:
КГСПС:
Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.

И российские депутаты :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20640
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 14:01
#7
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Цитата:
maxsaf:
И российские депутаты :lol:

Прямо в - яблочко... :oops: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4329
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:13
#8
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Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол, подделывают дела, провоцируют , предъявляют лживых свидетелей. Когда надо заниматься прямыми обязательствами, они парочками под ручки ходят и стерегут комерсов. Привлекаю заинтересованных лиц выйти ко мне. Генералу не пойду, ворон ворона не клюнет.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6228
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:35
#9
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Цитата -/Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол/




Так,надо сталкера вызывать) пусть пояснит за произвол полиции,когда бедных бутлегеров и продавцов алкоголя несовершеннолетним подставляют на ровном месте!!! Сталкер приди порядок наведи!)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6228
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:38
#10
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Цитата/Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы./



Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
30
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 17:21
#11
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