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Конференция Путина
Конференция Путина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40549
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 30
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
практически все участники этого мероприятия неоднократно проверены и перепроверены, также изучены их вопросы. Со стороны картинка красивая, но по сути событие пустое. Очередное тщеславие вождя. Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было. Все отфильтровали. Оттого и зрелище получилось никудышное..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10084
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:32
Цитата:
Цитата:
какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?
NG.kz:
Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
Цитата:
рихард:
Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было
Действительно острых вопросов по злободневным проблемам и не было
какие ,по вашему, вопросы являются главными и злободневними?
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:51
Цитата:
Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню.
Сайлау, ты уже задавал вопрос - Генералу.
Ответом - удовлетворён?
А Россияне, возможно - довольны,,,
Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню.
Сайлау, ты уже задавал вопрос - Генералу.
Ответом - удовлетворён?
А Россияне, возможно - довольны,,,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1199
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:56
Больше всего я ожидал чего-нибудь касаемо Казахстана/// Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:16
Цитата:
На 39 лет, вперёд...
КГСПС:
первый уже всё рассказал.
первый уже всё рассказал.
На 39 лет, вперёд...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9347
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 13:57
Цитата:
И российские депутаты
КГСПС:
Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
Про Казахстан нам первый уже всё рассказал.
И российские депутаты
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 14:01
Цитата:
Прямо в - яблочко...
maxsaf:
И российские депутаты
И российские депутаты
Прямо в - яблочко...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4329
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:13
Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол, подделывают дела, провоцируют , предъявляют лживых свидетелей. Когда надо заниматься прямыми обязательствами, они парочками под ручки ходят и стерегут комерсов. Привлекаю заинтересованных лиц выйти ко мне. Генералу не пойду, ворон ворона не клюнет.
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:35
Цитата -/Я готовлю письмо президенту,в газету ратель,прокурору, хочу спросить доколе будем терпеть полицейский произвол/
Так,надо сталкера вызывать) пусть пояснит за произвол полиции,когда бедных бутлегеров и продавцов алкоголя несовершеннолетним подставляют на ровном месте!!! Сталкер приди порядок наведи!)
Так,надо сталкера вызывать) пусть пояснит за произвол полиции,когда бедных бутлегеров и продавцов алкоголя несовершеннолетним подставляют на ровном месте!!! Сталкер приди порядок наведи!)
Re: Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 16:38
Цитата/Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы./
Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)
Сайлау зачем вам жителю Рудного смотреть пресс конференцию президента России?) Отчетную встречу президента Узбекистана или Германии тоже смотрите?)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 30
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 17:21
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