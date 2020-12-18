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Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40549
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 10:26
Хотел написать «Электоральный период начался без шума, без пыли», да вот не получается. 4 декабря вышло постановление Центральной избирательной комиссии РК, которое многих вогнало в ступор. И без того работа избиркомов была далеко не прозрачной и объективной.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10084
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 10:26
//взяли под плотный контроль три самых крупных участка в райцентре. Так вот, явка избирателей не превысила 15%! Это при обычных 95-98%/
никто в этом никогда и не сомневался.
председатели избиркомов, особенно в аулах,
сидят десятилетиями в своих креслах,
пока не придет время.
члены комиссий- все знают кто там сидит.
зачем там кому то наблюдатели.
да там честно и наблюдать за чем и кем ?
все кандидаты одной партии.
наверное кроме членов этих комиссий никто
и не знает что какие то выборы будут в январе.
никто в этом никогда и не сомневался.
председатели избиркомов, особенно в аулах,
сидят десятилетиями в своих креслах,
пока не придет время.
члены комиссий- все знают кто там сидит.
зачем там кому то наблюдатели.
да там честно и наблюдать за чем и кем ?
все кандидаты одной партии.
наверное кроме членов этих комиссий никто
и не знает что какие то выборы будут в январе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2042
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 11:27
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 702
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 13:14
Подождите, сейчас выпрыгнет Abaika и расскажет вам, какие у нас самые свободные демократичные выборы, что весь мир завидует
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:04
Аркадий Семенович Цитата /Еще более нелепым выглядит запрет на видео-, фотосъемку на избирательном участке без согласия объекта съемки. Представляете, наблюдатель видит нарушение и должен спросить у нарушителя, не прочь ли он попозировать.
Да, очень, странно.
Полностью согласен. Если будут нарушения, то как их фиксировать?
Да, очень, странно.
Полностью согласен. Если будут нарушения, то как их фиксировать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20640
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:22
Цитата:
Партизан, почему вы - цитируете,
точно, как абайка?...
Партизан7:
Аркадий Семенович Цитата /Еще более н
Аркадий Семенович Цитата /Еще более н
Партизан, почему вы - цитируете,
точно, как абайка?...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:45
Drakon Цитата/Партизан, почему вы - цитируете,точно, как абайка?..
Во первых: сравнивать меня с abaika 95 не считаю уместным.
Во вторых: я в самом деле, считаю неправильным запрет за видео и фотосъемку.
В третьих: Считаю опасным в нашем демократическом государстве писать некоторые комментарии, излагать свои мысли.Особенно про выборы.
Про общежитие, и незаконные штрафы, пожалуйста.
Про политику нет.
Во первых: сравнивать меня с abaika 95 не считаю уместным.
Во вторых: я в самом деле, считаю неправильным запрет за видео и фотосъемку.
В третьих: Считаю опасным в нашем демократическом государстве писать некоторые комментарии, излагать свои мысли.Особенно про выборы.
Про общежитие, и незаконные штрафы, пожалуйста.
Про политику нет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10084
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 15:04
Цитата:
Дожились.
Поуехавшие запрещают цитировать.
Дожились.
drakon:
почему вы - цитируете,
почему вы - цитируете,
Дожились.
Поуехавшие запрещают цитировать.
Дожились.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6228
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 16:33
Цитата-/Подождите, сейчас выпрыгнет Abaika и расскажет вам, какие у нас самые свободные демократичные выборы, что весь мир завидует/
Та неее,что вы? У нас такой же цирк на выборах как в супердемократических странах как в России,Белоруссии,США и конечно как во Франции)
Цитата-/Во первых: сравнивать меня с abaika 95 не считаю уместным./
Все партизан,игра кончилась нас спалили,удаляй аккаунт....
А насчёт статьи, Аркадию Семеновичу надо у своего любимого акима Ахметова спросить,как так получается? Когда никак не получается?)))
Та неее,что вы? У нас такой же цирк на выборах как в супердемократических странах как в России,Белоруссии,США и конечно как во Франции)
Цитата-/Во первых: сравнивать меня с abaika 95 не считаю уместным./
Все партизан,игра кончилась нас спалили,удаляй аккаунт....
А насчёт статьи, Аркадию Семеновичу надо у своего любимого акима Ахметова спросить,как так получается? Когда никак не получается?)))
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