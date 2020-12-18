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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40549
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 10:26
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Хотел написать «Электоральный период начался без шума, без пыли», да вот не получается. 4 декабря вышло постановление Центральной избирательной комиссии РК, которое многих вогнало в ступор. И без того работа избиркомов была далеко не прозрачной и объективной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10080
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 10:26
#1
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//взяли под плотный контроль три самых крупных участка в райцентре. Так вот, явка избирателей не превысила 15%! Это при обычных 95-98%/

никто в этом никогда и не сомневался.
председатели избиркомов, особенно в аулах,
сидят десятилетиями в своих креслах,
пока не придет время.
члены комиссий- все знают кто там сидит.
зачем там кому то наблюдатели.
да там честно и наблюдать за чем и кем ?
все кандидаты одной партии.
наверное кроме членов этих комиссий никто
и не знает что какие то выборы будут в январе.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2042
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 11:27
#2
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
702
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 13:14
#3
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Подождите, сейчас выпрыгнет Abaika и расскажет вам, какие у нас самые свободные демократичные выборы, что весь мир завидует :lol:
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
108
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:04
#4
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Аркадий Семенович Цитата /Еще более нелепым выглядит запрет на видео-, фотосъемку на избирательном участке без согласия объекта съемки. Представляете, наблюдатель видит нарушение и должен спросить у нарушителя, не прочь ли он попозировать.

Да, очень, странно.
Полностью согласен. Если будут нарушения, то как их фиксировать?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20638
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:22
#5
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Цитата:
Партизан7:
Аркадий Семенович Цитата /Еще более н

Партизан, почему вы - цитируете,
точно, как абайка?... :-o
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
108
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 14:45
#6
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Drakon Цитата/Партизан, почему вы - цитируете,точно, как абайка?..

Во первых: сравнивать меня с abaika 95 не считаю уместным.
Во вторых: я в самом деле, считаю неправильным запрет за видео и фотосъемку.

В третьих: Считаю опасным в нашем демократическом государстве писать некоторые комментарии, излагать свои мысли.Особенно про выборы.
Про общежитие, и незаконные штрафы, пожалуйста.
Про политику нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10080
Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше
Отправлено: 18.12.20 - 15:04
#7
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Цитата:
drakon:
почему вы - цитируете,


Дожились.
Поуехавшие запрещают цитировать.
Дожились.
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