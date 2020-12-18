Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Степная демократия на марше

Отправлено: - 10:26

//взяли под плотный контроль три самых крупных участка в райцентре. Так вот, явка избирателей не превысила 15%! Это при обычных 95-98%/



никто в этом никогда и не сомневался.

председатели избиркомов, особенно в аулах,

сидят десятилетиями в своих креслах,

пока не придет время.

члены комиссий- все знают кто там сидит.

зачем там кому то наблюдатели.

да там честно и наблюдать за чем и кем ?

все кандидаты одной партии.

наверное кроме членов этих комиссий никто

и не знает что какие то выборы будут в январе.