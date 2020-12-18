Re: Уровень заболеваемости КВИ немного снизился в Костанайской...

Отправлено: - 12:01

Для кого эту информацию доносят??? На положительный результат теста никто не реагирует, а значит нет его и в статистике. Человек находится дома, заражает домашних, а те кто проводили тест забыли про него. Как ему лечиться? Просто брошен на самовыживание. Наверное надо идти ногами в поликлинику и продолжить заражать других.