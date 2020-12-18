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≡ Уровень заболеваемости КВИ немного снизился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40549
Уровень заболеваемости КВИ немного снизился в Костанайской области
Отправлено: 18.12.20 - 12:01
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За прошедшие сутки, 17 ноября, в регионе зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Днем ранее было выявлено 70 заболевших. Темп прироста в предыдущие три дня составлял 1,1%.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
70
Re: Уровень заболеваемости КВИ немного снизился в Костанайской...
Отправлено: 18.12.20 - 12:01
#1
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Для кого эту информацию доносят??? На положительный результат теста никто не реагирует, а значит нет его и в статистике. Человек находится дома, заражает домашних, а те кто проводили тест забыли про него. Как ему лечиться? Просто брошен на самовыживание. Наверное надо идти ногами в поликлинику и продолжить заражать других.
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