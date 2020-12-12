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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40549
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2149
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 23:01
#240
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Цитата:
Coopidon:
Тут, да! Жду от вас цифр. Может где я ошипся?


Каких цифр конкретно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6222
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 01:48
#241
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Цитата-/Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков/




Погремушка слышит звон да не знает где он)))


Погремушка а Бауржана Момышулы тоже тогда небыло?
И всей классической повести Бека?
Щас скажет что это враки враки враки!!!!


Ну на то она и погремушка гремит себе,ума нет считай калека либо исторически недоразвитый субъект





Хотя к чему спор? Что эта погремушка хочет сказать? Ведь погремушка наверно потомок бойца воевавшего на фронте в одном окопе с узбеками,с Казахами,с армянами,с украинцами а теперь эта погремушка считает что? Что только одни погремушки победили в этой войне? Да так и считает) ну погремушку дед наверно за такие мысли выпарол бы,но погремушка плохой внук ей плевать вот и трелет на форуме всякое
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10077
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 10:19
#242
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Цитата:
abaika95:
Погремушка слышит

Цитата:
abaika95:
эта погремушка

Цитата:
abaika95:
Ведь погремушка

Цитата:
abaika95:
эта погремушка

Цитата:
abaika95:
одни погремушки

Цитата:
abaika95:
,но погремушка


человеку плохо
на икоту похоже,
стукните чем нибудь.
или мерещится что-то...
глубокой ночью..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2149
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 18.12.20 - 10:21
#243
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Цитата:
abaika95:
Бауржана Момышулы тоже тогда небыло? И всей классической повести Бека?


Обсуждали ранее, он был кумиром Ф.Кастро и Че Гевары. Также израильтяне учились и воспитывались патриотизму, любви к родной земле, стремлению к подвигу на примерах боевого мужества Бауыржана Момышулы, который воевал в составе Панфиловской дивизии, соответственно один из тех кто защищал Москву.

Израильский ученый Арон Шнеер в 2016 году отмечал, что в 1948 году каждому офицеру Израильской армий вручалась книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» переведенная на иврит. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию...

Подробнее выступление А.Шнеера в видео (1 час 05 мин.) здесь:
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