"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Отправлено: - 01:48

Цитата-/Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков/









Погремушка слышит звон да не знает где он)))





Погремушка а Бауржана Момышулы тоже тогда небыло?

И всей классической повести Бека?

Щас скажет что это враки враки враки!!!!





Ну на то она и погремушка гремит себе,ума нет считай калека либо исторически недоразвитый субъект











Хотя к чему спор? Что эта погремушка хочет сказать? Ведь погремушка наверно потомок бойца воевавшего на фронте в одном окопе с узбеками,с Казахами,с армянами,с украинцами а теперь эта погремушка считает что? Что только одни погремушки победили в этой войне? Да так и считает) ну погремушку дед наверно за такие мысли выпарол бы,но погремушка плохой внук ей плевать вот и трелет на форуме всякое