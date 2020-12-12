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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
Страница 16 из 17«1...14151617»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40546
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2148
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:40
#225
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Цитата:
abaika95:
Казахские всадники внесли вклад....никто не спорит что внесли,но сравнить численность башкирских полков и и казахских всадников то явно будет понятно кто больше внёс


Согласен, главное выиграли битву общими усилиями.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6220
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 18:01
#226
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Цитата-/Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже начинают разделяться. Все зависит от угроз/




Кто угрожал казанскому ханству? Или Прибалтике после развала РИ?))


Ответ очевиден
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 20:50
#227
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Цитата:
Kairat stayer:
С.Н.Глинка: Я знаю про один случай, когда казахские всадники очень сильно напугали французов

Если внимательнее посмотреть, то эти слова написал, не СН Глинка, участник войны 1812 года, а сказал наш современник, НС Ивашкевич.
Цитата:
рассказывает полковник, ветеран КГБ КазССР Николай Ивашкевич. - Ведь народы Российской империи имели о тех, кто жил с ними в одном государстве, очень приблизительное представление. И то, что они собрались в одной армии, стало для них открытием друг друга. С 1812 года казахские воины прошли всю Отечественную войну, участвовали в заграничных походах русской армии и закончили свой боевой путь в Париже.

Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?
:oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9344
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:01
#228
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Цитата:
Coopidon:
Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?

Фейк ньюс? :-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:14
#229
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Цитата:
Kairat stayer:
Панфиловская дивизия защищала Москву во время второй мировой войны, созданная в основном из тюркоязычных народов в том числе казахов, кыргызов, башкир, татар и.т.д.

Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков, и т.д.
Ну и вот Указ о награждении 28 панфиловцев:

И!?
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?
Это также, неприятно и неприемлемо, как утверждение, что поскольку в Берлинской наступательной наступательной участвовали, преимущественно, воины 1 Украинского и 1 Белорусского фронтов, а как известно, украинским он был назван, пч там были только украинцы. Ну и понятно, про белорусский фронт, аналогично, ...русские и казахи в освобождении Берлина...не участвовали..
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:22
#230
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Цитата:
Kairat stayer:
Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли казахов) внесли свой посильный вклад в изгнание из России наполеоновских войск. В одной из тогдашних газет сообщалось: "Киргизы, известясь о насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и прочие сограждане во всем пространстве Российской империи".

Верю!
Тогда как называли в XIX веке- киргизов?
Это просто, для меня оооочень интересно и даже познавательно...
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9344
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:26
#231
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Цитата:
Coopidon:
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?

Я в истории не силен, но присоединюсь к вопросу ))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:47
#232
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Цитата-/Добро в плане хорошего отношения,ведь по сути Казахстан единственный серьезный друг у России остался и который Россию не кидалТерпим убытки в союзе из за России та ещё расплачивается за Крым а мы вагонончиком следом,к чему ? Чтобы Россия позволяла своим говорящим головам ещё и провокации кидать в нашу сторону?) Писал выше больно изнежили мы Россию такой дружбой,она это как заздрасьте принимает Иван добра не помнящий/
Если бы мне друг такое сказал, я бы точно решил что у меня с головой не в порядке...потому что дружу с таким чУдом.
Или:-) у него. Если он меня считает каким-то л@хом или иди@том.
Я должен с ним дружить, ценить его дружбу,только потому что он ко мне хорошо относится!? И терпит из-за меня убытки!?
:-o
Кстати, про убытки.
На заре независимости, из каждого утююга звучала идея, что вот наконец-то, все рынки перед Казахстаном открыты, и мы вот-вот завалим Америки, Европы, Азии и Китай, своей вкусной и экологически чистой продукцией. Вот вот с часу на час, на границе будут толпы желающих приехать и купить все, что произвели, а также толпы избалованных туристов, желающих посмотреть на ЭКСПО и девственно нетронутую природу....
И!?
30 лет прошло...
Где это все?
:oops:
Рс. Да, забыл сказать, что сейчас придёт Кайреке и скажет. Что все идёт по плану и вот, вот, ещё чуть-чуть.
Вот например, в Афганистан, мы продали на целых 6 тонн или на 30% муки больше, чем за аналогичный отчетный период...

[Исправлено: Coopidon, 17.12.2020 - 21:59]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2148
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:12
#233
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Цитата:
Coopidon:


Речь идет за дивизию, более 10 000 воинов, не только за 28 Панфиловцев. По национальному составу спекуляции много, именно Москву защищали. Выше согласен, точнее будет применять казахстанцы.

Отрывок из воспоминании участника обороны Москвы:

Панфиловская дивизия формировалась у нас, это неоспоримый исторический факт, - уверенно выразил свою позицию полковник в отставке, участник обороны Моск-вы Григорий Маркович Визиряко. - Прошла путь до Риги и дальше. Была передислоцирована в Киргизию намного позже окончания войны, в 1969 году, из-за обострения ситуации на китайской границе. В этой дивизии были и киргизы, и таджики, и узбеки, и русские. Наверное, поэтому так и сообщили. Но это однозначно неправильно. Всю войну, и в частности, в битве за Москву, дивизия участвовала как казахстанская, звание гвардейской получила как казахстанская. Около 90 процентов бойцов - из Алматы и Алматинской области. Были призывники из Жамбылской области, Аягуза, но большинство - местные, алматинские. Да, генерал Панфилов был военкомом Киргизии. Вот они так и решили. Она была вообще первой казахстанской дивизией, первая приняла бой под Москвой. Такая ошибка в ходе парада больно отозвалась для многих казахстанцев, для меня тоже. После распада СССР дивизия осталась в Киргизии, вот они и воспользовались ситуацией, приписав себе и заслуги прошлого...

Подробнее здесь:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:33
#234
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Цитата:
Kairat stayer:
Речь идет за дивизию, более 10 000 воинов, не только за 28 Панфиловцев. По национальному составу спекуляции много, именно Москву защищали. Выше согласен, точнее будет применять казахстанцы. Отрывок из воспоминании участника обороны Москвы: Панфиловская дивизия формировалась у нас, это неоспоримый исторический факт, - уверенно выразил свою позицию полковник в отставке, участник обороны Моск-вы Григорий Маркович Визиряко. - Прошла путь до Риги и дальше. Была пере

Уважаемый!
А что случится необычного? Или даже сверхестественеого, если вы узнаете, что казахов в дивизии было всего 5%?
Или 3,7%, а киргизов было 10%?
Что это меняет? Это умаляет их воинский подвиг?
Вы, уважаемый, точно-того! Не, того!
И да, цитатка для вас! Учителя Историю-Мать Вашу!
Чтобы не выглядеть Погремушкой и не обижаться на Правду!
Какой бы она ни была!
Цитата:
8-я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова — формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА ВС СССР, в настоящее время входит в состав Вооружённых сил Киргизии.

8-я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова￼
Артиллеристы 19-го гвардейского стрелкового полка. 1943 год
Годы существования18 ноября 1941 года — январь 2003 года
с 11 июля 2011 года — н.в
Страна￼ СССР → ￼ Киргизия
ПодчинениеРККА
Вооружённые силы Киргизии
Входит вСухопутные войска Киргизии
Участие вВеликая Отечественная войнаЗнаки отличия￼ ￼ ￼ ￼КомандирыДействующий командирполковник Бердибек АсановИзвестные командиры Иван Панфилов

Сформирована в июне—августе 1941 года как 316-я стрелковая дивизияиз граждан Казахской ССР и Киргизской ССР.

Прославилась в боях под Москвой, приостановив наступление передовых соединений немецкой группы армий «Центр» (командующий Федор фон Бок) на Москву в октябре и ноябре 1941 года. Известна подвигом 28-ми героев-панфиловцев из личного состава 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка, 16 ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм получила почётное звание гвардейская, а 23 ноября 1941 года стала именной, дивизии присвоено имя командира И. В. Панфилова, погибшего в бою 18 ноября.

Формирование и участие в обороне Москвы

Дивизия была сформирована в июне — августе 1941 года в Алма-Ате в составе управления, 1073-го, 1075-го и 1077-го стрелкового и 857-го артиллерийского полков. Командир — генерал-майор И. В. Панфилов — занимал должность военного комиссара Киргизской ССР. Основной костяк дивизии составили жители города Алма-Аты — 1075-й стрелковый полк (майор Г. Е. Елин), жители станиц Надежденской и Софийской — 1073-й стрелковый полк, а также жители города Фрунзе — киргизский 1077-й стрелковый полк (майор З. С. Шехтман).

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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2148
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:40
#235
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Цитата:
Coopidon:
8-я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова￼ Артиллеристы 19-го гвардейского стрелкового полка. 1943 год Годы существования18 ноября 1941 года — январь 2003 года с 11 июля 2011 года — н.в Страна￼ СССР → ￼ Киргизия


Вы хоть вникайте, выше фронтовик отмечает, что дивизия Киргизии никакого отношения в период ВОВ не имела.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2148
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:46
#236
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Цитата:
Coopidon:
Рс. Да, забыл сказать, что сейчас придёт Кайреке и скажет. Что все идёт по плану и вот, вот, ещё чуть-чуть.


Ну пришёл, не додумывайте за других и что я должен сказать такого экстраординарного?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:52
#237
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Вот ещё вам образец феерического ...
От человека, называющего себя ученым-историком Казахстана...имеющим учёные степени.
Обратите внимание на слог!
Цитата:
И еще русским и России свойственны такие отрицательные черты национального характера, как обжорливость, ненасытность, «синдром Диогена» (патологическая склонность к накопительству, в данном случае территориальному расширению), также можно заметить  идолопоклонство перед землей (языческой «матушкой»). Нам все это виднее со стороны, да и издавна писали об этом иностранцы и сами совестливые русские мыслители.

С другой стороны, казахи и их предки – конно-кочевые номады – на протяжении многих тысячелетий только и занимались, что рыскали на конях по огромной Евразии, присоединяя все земли, города и страны, которые попадались им под руку. И обязательно есть элемент хвастовства: в древнетюркских памятниках 8-века от имени кагана летописец восклицает: «Впереди –на восток, вправо – на юг, Назад – на север, Влево – на запад – Повсюду народ покорно смотрит на меня.. Я ходил весьма далеко на восток. До равнины Шандунской, немного не дошел до моря, Направо на юг я ходил до Токуз Эрсена, Немного не дошел до Тибета….До стольких земель я привел всех в движение» и пр. Опять эта экстенсивность, увлечение внешним, количеством, территорией, географией, физикой в ущерб подлинному творению цивилизации, пестованию духовной культуры, внутреннему росту, самопознанию и одухотворению человека и социума.   

Известно, что казахи как самое многочисленное сообщество исторических наследников Золотой Орды, вследствие военно-политического поражения от России (Московского государства) поэтапно теряли политический контроль над значительной частью бывшего улуса Джучи и фактически на протяжении почти пяти столетий (!) вели перманентные «партизанские» войны против хорошо вооруженных царских войск и казачьих отрядов.

И хотя было уже нереальным взять реванш, вернуть контроль над Волгой и прилегающими западными, северными и восточными землями, восстановить величие Золотой Орды,  заведомо безрассудным делом было тягаться с противникам с многократно превосходящими нас силами и современной армией, но по какому-то бессознательному инстинкту, безумной привязанности к земле казахи вновь и вновь «бросались грудью на амбразуру» русских пулеметов.  И вся наша история тому наглядное доказательство.
Одному Богу известно, сколько миллионов молодых здоровых мужчин потерял за все эти столетия наш народ, но мы можем догадываться. Между делом резались с джунгарами, китайцами, волжскими калмыками, алтайцами и др. И все время звучал лозунг: «жер, жер!» (земля)….Был культ земли и праха,  почти обожествление могил предков, весьма болезненное отношение к тому клочку земли, где, как говорили предки, «была перерезана твоя пуповина»…

Оригинал можно легко найти в Гугле, даже Погремушкам.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:57
#238
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы хоть вникайте, выше фронтовик отмечает, что дивизия Киргизии никакого отношения в период ВОВ не имела.

Блииии...н!
Вы хоть....
Пепец!
Цитата:
Coopidon:
Основной костяк дивизии составили жители города Алма-Аты — 1075-й стрелковый полк (майор Г. Е. Елин), жители станиц Надежденской и Софийской — 1073-й стрелковый полк, а также жители города Фрунзе — киргизский 1077-й стрелковый полк (майор З. С. Шехтман).

Яушоке!
:lol: :-o :oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
741
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 22:59
#239
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну пришёл, не додумывайте за других и что я должен сказать такого экстраординарного?

Тут, да!
Жду от вас цифр.
Может где я ошипся?
8-)
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