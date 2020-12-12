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И еще русским и России свойственны такие отрицательные черты национального характера, как обжорливость, ненасытность, «синдром Диогена» (патологическая склонность к накопительству, в данном случае территориальному расширению), также можно заметить идолопоклонство перед землей (языческой «матушкой»). Нам все это виднее со стороны, да и издавна писали об этом иностранцы и сами совестливые русские мыслители.



С другой стороны, казахи и их предки – конно-кочевые номады – на протяжении многих тысячелетий только и занимались, что рыскали на конях по огромной Евразии, присоединяя все земли, города и страны, которые попадались им под руку. И обязательно есть элемент хвастовства: в древнетюркских памятниках 8-века от имени кагана летописец восклицает: «Впереди –на восток, вправо – на юг, Назад – на север, Влево – на запад – Повсюду народ покорно смотрит на меня.. Я ходил весьма далеко на восток. До равнины Шандунской, немного не дошел до моря, Направо на юг я ходил до Токуз Эрсена, Немного не дошел до Тибета….До стольких земель я привел всех в движение» и пр. Опять эта экстенсивность, увлечение внешним, количеством, территорией, географией, физикой в ущерб подлинному творению цивилизации, пестованию духовной культуры, внутреннему росту, самопознанию и одухотворению человека и социума.



Известно, что казахи как самое многочисленное сообщество исторических наследников Золотой Орды, вследствие военно-политического поражения от России (Московского государства) поэтапно теряли политический контроль над значительной частью бывшего улуса Джучи и фактически на протяжении почти пяти столетий (!) вели перманентные «партизанские» войны против хорошо вооруженных царских войск и казачьих отрядов.



И хотя было уже нереальным взять реванш, вернуть контроль над Волгой и прилегающими западными, северными и восточными землями, восстановить величие Золотой Орды, заведомо безрассудным делом было тягаться с противникам с многократно превосходящими нас силами и современной армией, но по какому-то бессознательному инстинкту, безумной привязанности к земле казахи вновь и вновь «бросались грудью на амбразуру» русских пулеметов. И вся наша история тому наглядное доказательство.

Одному Богу известно, сколько миллионов молодых здоровых мужчин потерял за все эти столетия наш народ, но мы можем догадываться. Между делом резались с джунгарами, китайцами, волжскими калмыками, алтайцами и др. И все время звучал лозунг: «жер, жер!» (земля)….Был культ земли и праха, почти обожествление могил предков, весьма болезненное отношение к тому клочку земли, где, как говорили предки, «была перерезана твоя пуповина»…



Вот ещё вам образец феерического ...От человека, называющего себя ученым-историком Казахстана...имеющим учёные степени.Обратите внимание на слог!Цитата:Оригинал можно легко найти в Гугле, даже Погремушкам.