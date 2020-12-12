Отправлено: - 20:50

Kairat stayer:

С.Н.Глинка: Я знаю про один случай, когда казахские всадники очень сильно напугали французов

рассказывает полковник, ветеран КГБ КазССР Николай Ивашкевич. - Ведь народы Российской империи имели о тех, кто жил с ними в одном государстве, очень приблизительное представление. И то, что они собрались в одной армии, стало для них открытием друг друга. С 1812 года казахские воины прошли всю Отечественную войну, участвовали в заграничных походах русской армии и закончили свой боевой путь в Париже.

Цитата:Если внимательнее посмотреть, то эти слова написал, не СН Глинка, участник войны 1812 года, а сказал наш современник, НС Ивашкевич.Цитата:Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?