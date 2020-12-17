Re: Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной

Отправлено: - 12:46

Меня всегда удивлял и удивляет тот факт когда вроде бы не глупые представители нашей "5 колонны" как метко окрестил таких тов.Акрос (ни в коем случае это не про тов.Воронина он нурлыкун ещё всем нурлыкунам нурлыкун просто он хорошо скрываться) делают из нашей независимости жупел недовольства с аргументом "агаааа вот вы отделились от божественной дарующей рай метрополии и чего добились а?а а ???"







Во первых по полкам



В гражданскую была вполне организованная автономия Алаш орды в рамках единой и неделимой



Затем при большевиках которым ничего не оставалось делать как дать этой автономии законные права, но уже в рамках единого союза республик





В 1986 году люди вышли на митинг против КОЛБИНА! Которого прислали в Казахстан сверху не считаясь с мнением людей,ну прям как щас многие тут на форуме возмущаются почему акимов присылают из других областей





И если кто забыл как получили независимость 15 республик?





3 алкаша (ну хорошо 1 алкаш и два старика) Ельцин,Кравчук и ещё один из Белоруссии никому не интересный собрались в Беловежской пуще и решили что они с все умные и остальные страны им завидуют. Взяли и развалили союз просто выйдя из него напомню это Россия,Украина и Белоруссия



Все точка



Какие могут истерики быть "вы отделились Иуды!! Развалили такую страну!!"



Когда от нас первой отделились Россия? Казахстан последний вышел из состава СССР мы по сути 4 дня были советским союзом





Вот и сделал Назарбаев праздник помпезной независимости назло всем! Ну раз вы первые всех кинули так и не вякайте там! Россия тоже хотела какой-то праздник типо независимости учудить но поняли что это стыдоба и переобулись в праздник дня России ведущий идеологию от избавления от Поляков(могли бы и от рыцарей крестоносцев уже вести)