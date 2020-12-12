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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40546
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2144
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:40
Цитата:
Согласен, главное выиграли битву общими усилиями.
abaika95:
Казахские всадники внесли вклад....никто не спорит что внесли,но сравнить численность башкирских полков и и казахских всадников то явно будет понятно кто больше внёс
Казахские всадники внесли вклад....никто не спорит что внесли,но сравнить численность башкирских полков и и казахских всадников то явно будет понятно кто больше внёс
Согласен, главное выиграли битву общими усилиями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6220
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 18:01
Цитата-/Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже начинают разделяться. Все зависит от угроз/
Кто угрожал казанскому ханству? Или Прибалтике после развала РИ?))
Ответ очевиден
Кто угрожал казанскому ханству? Или Прибалтике после развала РИ?))
Ответ очевиден
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 736
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 20:50
Цитата:
Если внимательнее посмотреть, то эти слова написал, не СН Глинка, участник войны 1812 года, а сказал наш современник, НС Ивашкевич.
Цитата:
Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?
Kairat stayer:
С.Н.Глинка: Я знаю про один случай, когда казахские всадники очень сильно напугали французов
С.Н.Глинка: Я знаю про один случай, когда казахские всадники очень сильно напугали французов
Если внимательнее посмотреть, то эти слова написал, не СН Глинка, участник войны 1812 года, а сказал наш современник, НС Ивашкевич.
Цитата:
рассказывает полковник, ветеран КГБ КазССР Николай Ивашкевич. - Ведь народы Российской империи имели о тех, кто жил с ними в одном государстве, очень приблизительное представление. И то, что они собрались в одной армии, стало для них открытием друг друга. С 1812 года казахские воины прошли всю Отечественную войну, участвовали в заграничных походах русской армии и закончили свой боевой путь в Париже.
Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:01
Цитата:
Фейк ньюс?
Coopidon:
Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?
Вас не смущает такая путаница в источнике информации? И если так, то какова её историческая ценность?
Фейк ньюс?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 736
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:14
Цитата:
Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков, и т.д.
Ну и вот Указ о награждении 28 панфиловцев:
И!?
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?
Это также, неприятно и неприемлемо, как утверждение, что поскольку в Берлинской наступательной наступательной участвовали, преимущественно, воины 1 Украинского и 1 Белорусского фронтов, а как известно, украинским он был назван, пч там были только украинцы. Ну и понятно, про белорусский фронт, аналогично, ...русские и казахи в освобождении Берлина...не участвовали..
Kairat stayer:
Панфиловская дивизия защищала Москву во время второй мировой войны, созданная в основном из тюркоязычных народов в том числе казахов, кыргызов, башкир, татар и.т.д.
Панфиловская дивизия защищала Москву во время второй мировой войны, созданная в основном из тюркоязычных народов в том числе казахов, кыргызов, башкир, татар и.т.д.
Нет! Она состояла, по весьма достоверным данным, из русскоязычных воинов. Русских, украинцев, казаков, и т.д.
Ну и вот Указ о награждении 28 панфиловцев:
И!?
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?
Это также, неприятно и неприемлемо, как утверждение, что поскольку в Берлинской наступательной наступательной участвовали, преимущественно, воины 1 Украинского и 1 Белорусского фронтов, а как известно, украинским он был назван, пч там были только украинцы. Ну и понятно, про белорусский фронт, аналогично, ...русские и казахи в освобождении Берлина...не участвовали..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 736
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:22
Цитата:
Верю!
Тогда как называли в XIX веке- киргизов?
Это просто, для меня оооочень интересно и даже познавательно...
Kairat stayer:
Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли казахов) внесли свой посильный вклад в изгнание из России наполеоновских войск. В одной из тогдашних газет сообщалось: "Киргизы, известясь о насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и прочие сограждане во всем пространстве Российской империи".
Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли казахов) внесли свой посильный вклад в изгнание из России наполеоновских войск. В одной из тогдашних газет сообщалось: "Киргизы, известясь о насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и прочие сограждане во всем пространстве Российской империи".
Верю!
Тогда как называли в XIX веке- киргизов?
Это просто, для меня оооочень интересно и даже познавательно...
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 21:26
Цитата:
Я в истории не силен, но присоединюсь к вопросу ))
Coopidon:
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?
Зачем же вр@ть и выпячивать своё невежество и национализм?
Я в истории не силен, но присоединюсь к вопросу ))
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