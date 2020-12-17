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≡ «Люди хотят изменений сразу...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40546
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 17.12.20 - 19:31
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Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6220
Re: «Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 17.12.20 - 19:31
#1
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Цитата-/Хорошо, по бумагам мы видим рост бюджета, рост трат, но со стороны, когда въезжаешь в Тобыл, вокруг - все тот же старый частный сектор. Возможно, у человека, которого пока не затронули ремонты, складывается впечатление, что как был поселок Затобольск большой деревней, так им и остался. У вас нет такого ощущения?/




Какой-то глупый вопрос если честно от ГГ


Когда вьезжаешь в Костанай со стороны Рудного то кажется что вьезжаешь в деревню

Когда вьезжаешь в Челябинск со стороны Казахстана то кажется что вьезжаешь в мегадеревню))


Кустанай (город официально) в 1879 году был с небоскрёбами и шоссе?


Житикара город с 1936 года был с небоскрёбами? Да таже деревня и был


Так что вопрос какой-то,никакой
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