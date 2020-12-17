Re: «Люди хотят изменений сразу...»

Отправлено: - 19:31

Цитата-/Хорошо, по бумагам мы видим рост бюджета, рост трат, но со стороны, когда въезжаешь в Тобыл, вокруг - все тот же старый частный сектор. Возможно, у человека, которого пока не затронули ремонты, складывается впечатление, что как был поселок Затобольск большой деревней, так им и остался. У вас нет такого ощущения?/









Какой-то глупый вопрос если честно от ГГ





Когда вьезжаешь в Костанай со стороны Рудного то кажется что вьезжаешь в деревню



Когда вьезжаешь в Челябинск со стороны Казахстана то кажется что вьезжаешь в мегадеревню))





Кустанай (город официально) в 1879 году был с небоскрёбами и шоссе?





Житикара город с 1936 года был с небоскрёбами? Да таже деревня и был





Так что вопрос какой-то,никакой