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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40546
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2144
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:40
#225
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Цитата:
abaika95:
Казахские всадники внесли вклад....никто не спорит что внесли,но сравнить численность башкирских полков и и казахских всадников то явно будет понятно кто больше внёс


Согласен, главное выиграли битву общими усилиями.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6220
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 18:01
#226
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Цитата-/Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже начинают разделяться. Все зависит от угроз/




Кто угрожал казанскому ханству? Или Прибалтике после развала РИ?))


Ответ очевиден
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