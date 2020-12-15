Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 16:52

Сегодня с зятем поговорил, он мне видео

Потом скинул.

Таких жестких задержаний в Германии

Коренных жителей они еще не видели.

Мордой в асфальт и наручники.

Я потом посмотрел, в некоторых русскоязычные свои права качают.

Тетки полицаи слабенько выглядят при этом. Они по штрафам наверное больше.