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Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40544
Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 09:46
День независимости у нас празднуют с размахом. Что дала независимость, нам расскажут на совещаниях, посвященных этому дню, в средствах массовой информации и т. д. Все хорошее выложат, как на витрину. Но ведь известно, что за блестящей витриной часто скрывается и то, что на саму витрину не выкладывают. Так и с этим праздником.
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Re: Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 09:46
Чтобы там не говорили с высоких трибун о независимости, о достижениях страны и как прекрасно живется населению, вперёд за все эти годы страна ни на шаг не продвинулась. Возможно даже наоборот. Одной из достижений выдают строительство новой столицы, но мы же знаем для чего и кого это сделано. В России вон новый самолёт вчера взлетел, а у нас и десятой доли нет прогрессу , отчего обида и тоска с каждым годом всё больше и больше
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7073
Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 11:08
Ну а тои? Ну разве не достижение? Тои по любому поводу...они же стали смыслом жизни. Шикануть в кредит, пустить пыль в глаза на последние деньги... чтобы было не хуже, чем у наворовавших в свое время местных олигархов. Понастроили за 20 лет ресторанов с имитацией роскоши и богАтства, чем больше зал и смешнее название, тем круче.... А пришел коронавирус, так сразу не удел оказались и рестораны и прислуга... Так может надо было производства строить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9341
Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 11:16
Цитата:
Я постоянно об этом и говорю. И земледелие прокачать на максимум, исконное животноводство возродить.
yudjin:
Так может надо было производства строить?
Так может надо было производства строить?
Я постоянно об этом и говорю. И земледелие прокачать на максимум, исконное животноводство возродить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6216
Re: Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 12:46
Меня всегда удивлял и удивляет тот факт когда вроде бы не глупые представители нашей "5 колонны" как метко окрестил таких тов.Акрос (ни в коем случае это не про тов.Воронина он нурлыкун ещё всем нурлыкунам нурлыкун просто он хорошо скрываться) делают из нашей независимости жупел недовольства с аргументом "агаааа вот вы отделились от божественной дарующей рай метрополии и чего добились а?а а ???"
Во первых по полкам
В гражданскую была вполне организованная автономия Алаш орды в рамках единой и неделимой
Затем при большевиках которым ничего не оставалось делать как дать этой автономии законные права, но уже в рамках единого союза республик
В 1986 году люди вышли на митинг против КОЛБИНА! Которого прислали в Казахстан сверху не считаясь с мнением людей,ну прям как щас многие тут на форуме возмущаются почему акимов присылают из других областей
И если кто забыл как получили независимость 15 республик?
3 алкаша (ну хорошо 1 алкаш и два старика) Ельцин,Кравчук и ещё один из Белоруссии никому не интересный собрались в Беловежской пуще и решили что они с все умные и остальные страны им завидуют. Взяли и развалили союз просто выйдя из него напомню это Россия,Украина и Белоруссия
Все точка
Какие могут истерики быть "вы отделились Иуды!! Развалили такую страну!!"
Когда от нас первой отделились Россия? Казахстан последний вышел из состава СССР мы по сути 4 дня были советским союзом
Вот и сделал Назарбаев праздник помпезной независимости назло всем! Ну раз вы первые всех кинули так и не вякайте там! Россия тоже хотела какой-то праздник типо независимости учудить но поняли что это стыдоба и переобулись в праздник дня России ведущий идеологию от избавления от Поляков(могли бы и от рыцарей крестоносцев уже вести)
Во первых по полкам
В гражданскую была вполне организованная автономия Алаш орды в рамках единой и неделимой
Затем при большевиках которым ничего не оставалось делать как дать этой автономии законные права, но уже в рамках единого союза республик
В 1986 году люди вышли на митинг против КОЛБИНА! Которого прислали в Казахстан сверху не считаясь с мнением людей,ну прям как щас многие тут на форуме возмущаются почему акимов присылают из других областей
И если кто забыл как получили независимость 15 республик?
3 алкаша (ну хорошо 1 алкаш и два старика) Ельцин,Кравчук и ещё один из Белоруссии никому не интересный собрались в Беловежской пуще и решили что они с все умные и остальные страны им завидуют. Взяли и развалили союз просто выйдя из него напомню это Россия,Украина и Белоруссия
Все точка
Какие могут истерики быть "вы отделились Иуды!! Развалили такую страну!!"
Когда от нас первой отделились Россия? Казахстан последний вышел из состава СССР мы по сути 4 дня были советским союзом
Вот и сделал Назарбаев праздник помпезной независимости назло всем! Ну раз вы первые всех кинули так и не вякайте там! Россия тоже хотела какой-то праздник типо независимости учудить но поняли что это стыдоба и переобулись в праздник дня России ведущий идеологию от избавления от Поляков(могли бы и от рыцарей крестоносцев уже вести)
Re: Николай ВОРОНИН: За блестящей витриной
Отправлено: 17.12.20 - 14:29
Всё перемешали и кони и люди, разговор идёт про тридцать лет независимости и чего мы добились. Вам алкаш и два старика развалили всё с/х и пустили по миру? А кто всё обналичил и вывез всё заграницу? У кого и их детей миллиарды?
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