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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40544
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:06
#210
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Цитата:
abaika95:
Слово Казахстан (стан или место казахов) официально появилось в 1991 году

Никонов вроде так и сказал )) "Казахстана просто не существовало", надо было еще добавить, что существовала КазССР :-)

[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:08]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2144
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:07
#211
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Цитата:
maxsaf:
Панфиловцы - это пленные, которых оккупанты и колонисты насильно гнали на врага заград отрядами? Или это братский народ, защищавший общую страну?


Конечно братский народ, защищавший СССР. Дед у которого воспитывался воевал в период второй мировой, сам был патриотом союза, когда служил в СА в 1986-1988 годы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6216
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:09
#212
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Цитата-/Так колонисты и оккупанты были или это все таки общее дело было/



Вроде как писал уже до этого везде

При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону

Это к разгвору "мы вам тут все построили" Казахстан сам себе все построил для своих экономических потребностей и для потребностей общего союза с таким же успехом Магнитку в России "мы" им там понастроили а они ее разбазаривают!)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:09
#213
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно братский народ, защищавший СССР

Ну так а независимость от кого вчера отпразновали? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:12
#214
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Цитата:
abaika95:
При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону

Штаты пока держатся вместе - сила. Стоит им разделиться - крах всему прийдет. Я к тому, что надо обьединяться а не отдаляться ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6216
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:12
#215
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Цитата-/"Казахстана просто не существовало", надо было еще добавить, что существовала КазССР/



Что вы сейчас дурочку включаете? Вроде взрослый человек

Имел он ввиду что
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов


С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:13
#216
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Цитата:
abaika95:
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов

Ну как места могло не существовать? Рек и степей не было что-ли? ))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2144
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
#217
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Цитата:
maxsaf:
Ну так а независимость от кого вчера отпразновали?


Все страны празднуют Независимость. Даже США 4 июля вроде, они от кого они зависимы были? При этом, мы одними из последних из союза вышли. Первыми РФ, Украина и Беларусь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6216
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
#218
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Цитата-/Штаты пока держатся вместе - сила. Стоит им разделиться - крах всему прийдет. Я к тому, что надо обьединяться а не отдаляться/



А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))


А зачем Канада отделилась кстати от Британии? А Австралия ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
#219
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Цитата:
abaika95:
С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?

Ну так и есть - реорганизации или переименования
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6216
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:16
#220
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Цитата-/Даже США 4 июля вроде, они от кого они зависимы были?/



Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой


Но Макс утверждает что вместе-лучше)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:16
#221
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Цитата:
abaika95:
А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))

Виновных надо найти и наказать. ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6216
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:17
#222
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Цитата-/Виновных надо найти и наказать/



Да они уже спились все


Один точно "Панимаешшь!"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9341
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:18
#223
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Цитата:
abaika95:
Но Макс утверждает что вместе-лучше)

Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже ;-) начинают разделяться. Все зависит от угроз.

[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:19]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2144
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:32
#224
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Цитата:
abaika95:
Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой


Точно, кратко отмечал ранее в июне 2018 года:

Во вторых, Д.Трамп единолично вопросы переселения народов не решает, коллегиально Конгресс занимается. Следует отметить, что в США проживают около 32 млн. мексиканцев ещё с колониальных времён, кто их переселит, у них такие же права, как и у Христофора Колумба и других позже прибывших.

Здесь пост за №12077:
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