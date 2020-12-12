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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:06
Цитата:
Никонов вроде так и сказал )) "Казахстана просто не существовало", надо было еще добавить, что существовала КазССР
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:08]
abaika95:
Слово Казахстан (стан или место казахов) официально появилось в 1991 году
Слово Казахстан (стан или место казахов) официально появилось в 1991 году
Никонов вроде так и сказал )) "Казахстана просто не существовало", надо было еще добавить, что существовала КазССР
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:08]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:07
Цитата:
Конечно братский народ, защищавший СССР. Дед у которого воспитывался воевал в период второй мировой, сам был патриотом союза, когда служил в СА в 1986-1988 годы.
maxsaf:
Панфиловцы - это пленные, которых оккупанты и колонисты насильно гнали на врага заград отрядами? Или это братский народ, защищавший общую страну?
Панфиловцы - это пленные, которых оккупанты и колонисты насильно гнали на врага заград отрядами? Или это братский народ, защищавший общую страну?
Конечно братский народ, защищавший СССР. Дед у которого воспитывался воевал в период второй мировой, сам был патриотом союза, когда служил в СА в 1986-1988 годы.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:09
Цитата-/Так колонисты и оккупанты были или это все таки общее дело было/
Вроде как писал уже до этого везде
При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону
Это к разгвору "мы вам тут все построили" Казахстан сам себе все построил для своих экономических потребностей и для потребностей общего союза с таким же успехом Магнитку в России "мы" им там понастроили а они ее разбазаривают!)
Вроде как писал уже до этого везде
При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону
Это к разгвору "мы вам тут все построили" Казахстан сам себе все построил для своих экономических потребностей и для потребностей общего союза с таким же успехом Магнитку в России "мы" им там понастроили а они ее разбазаривают!)
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:09
Цитата:
Ну так а независимость от кого вчера отпразновали?
Kairat stayer:
Конечно братский народ, защищавший СССР
Конечно братский народ, защищавший СССР
Ну так а независимость от кого вчера отпразновали?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:12
Цитата:
Штаты пока держатся вместе - сила. Стоит им разделиться - крах всему прийдет. Я к тому, что надо обьединяться а не отдаляться
abaika95:
При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону
При союзе все были союзными республиками под властью Москвы как сейчас в США все штаты подчиняются Вашингтону
Штаты пока держатся вместе - сила. Стоит им разделиться - крах всему прийдет. Я к тому, что надо обьединяться а не отдаляться
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:12
Цитата-/"Казахстана просто не существовало", надо было еще добавить, что существовала КазССР/
Что вы сейчас дурочку включаете? Вроде взрослый человек
Имел он ввиду что
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов
С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?
Что вы сейчас дурочку включаете? Вроде взрослый человек
Имел он ввиду что
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов
С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:13
Цитата:
Ну как места могло не существовать? Рек и степей не было что-ли? ))
abaika95:
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов
Казахстана не существовало не как слова а как места жизни казахов
Ну как места могло не существовать? Рек и степей не было что-ли? ))
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
Цитата:
Все страны празднуют Независимость. Даже США 4 июля вроде, они от кого они зависимы были? При этом, мы одними из последних из союза вышли. Первыми РФ, Украина и Беларусь.
maxsaf:
Ну так а независимость от кого вчера отпразновали?
Ну так а независимость от кого вчера отпразновали?
Все страны празднуют Независимость. Даже США 4 июля вроде, они от кого они зависимы были? При этом, мы одними из последних из союза вышли. Первыми РФ, Украина и Беларусь.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
Цитата-/Штаты пока держатся вместе - сила. Стоит им разделиться - крах всему прийдет. Я к тому, что надо обьединяться а не отдаляться/
А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))
А зачем Канада отделилась кстати от Британии? А Австралия ?
А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))
А зачем Канада отделилась кстати от Британии? А Австралия ?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:14
Цитата:
Ну так и есть - реорганизации или переименования
abaika95:
С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?
С таким же успехом по вашей логике России не существовало а было РСФСР а до этого Российская Империя где Россия то была в итоге?
Ну так и есть - реорганизации или переименования
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:16
Цитата-/Даже США 4 июля вроде, они от кого они зависимы были?/
Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой
Но Макс утверждает что вместе-лучше)
Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой
Но Макс утверждает что вместе-лучше)
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:16
Цитата:
Виновных надо найти и наказать.
abaika95:
А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))
А кто виноват что Россия,Украина и белорусь решили отделиться в 91? Отделились? ну и пусть сидят теперь отдельно и не вякают правда ведь?))
Виновных надо найти и наказать.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:17
Цитата-/Виновных надо найти и наказать/
Да они уже спились все
Один точно "Панимаешшь!"
Да они уже спились все
Один точно "Панимаешшь!"
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:18
Цитата:
Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже начинают разделяться. Все зависит от угроз.
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:19]
abaika95:
Но Макс утверждает что вместе-лучше)
Но Макс утверждает что вместе-лучше)
Это нормально, когда угрозам и вызовам предшествует обьединение. Угроза проходит - начинают деньги считать. Вместе дороже начинают разделяться. Все зависит от угроз.
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2020 - 14:19]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 14:32
Цитата:
Точно, кратко отмечал ранее в июне 2018 года:
Во вторых, Д.Трамп единолично вопросы переселения народов не решает, коллегиально Конгресс занимается. Следует отметить, что в США проживают около 32 млн. мексиканцев ещё с колониальных времён, кто их переселит, у них такие же права, как и у Христофора Колумба и других позже прибывших.
Здесь пост за №12077:
abaika95:
Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой
Они от Британии зависели,потом отделились и 200 лет жили как аграрная захолустная страна.Потом стали сверхдержавой
Точно, кратко отмечал ранее в июне 2018 года:
Во вторых, Д.Трамп единолично вопросы переселения народов не решает, коллегиально Конгресс занимается. Следует отметить, что в США проживают около 32 млн. мексиканцев ещё с колониальных времён, кто их переселит, у них такие же права, как и у Христофора Колумба и других позже прибывших.
Здесь пост за №12077:
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