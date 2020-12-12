Отправлено: - 14:07

maxsaf:

Панфиловцы - это пленные, которых оккупанты и колонисты насильно гнали на врага заград отрядами? Или это братский народ, защищавший общую страну?

Цитата:Конечно братский народ, защищавший СССР. Дед у которого воспитывался воевал в период второй мировой, сам был патриотом союза, когда служил в СА в 1986-1988 годы.