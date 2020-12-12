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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40542
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9330
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 13:06
#195
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Цитата:
Kairat stayer:

Ну вот, ваши аргументы повесомее абайкиных будут)) хотя про Наполеона там как то за уши притянуто. Что азиаты забыли в Москве, которую уже спалили. Чутка опоздали что-ли? )) Или мародеры?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9330
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 13:10
#196
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Панфиловцы - это пленные, которых оккупанты и колонисты насильно гнали на врага заград отрядами? Или это братский народ, защищавший общую страну?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2138
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 13:11
#197
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Цитата:
abaika95:
Не мог он такое сказать,либо это перефразировали В российских источниках казахский народ называли киргиз-кайсаками или даже казаками но не часто,чтобы не путать с казачьим населением которое кстати взяли топоним от тюрок


Мог, по ссылке в заметке отмечено:

Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли казахов) внесли свой посильный вклад в изгнание из России наполеоновских войск. В одной из тогдашних газет сообщалось: "Киргизы, известясь о насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и прочие сограждане во всем пространстве Российской империи".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2138
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 13:16
#198
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Цитата:
maxsaf:
Что азиаты забыли в Москве, которую уже спалили. Чутка опоздали что-ли? )) Или мародеры?))


Клич кинули по всей империи, ответка-же была. Ранее Золотой Орде столетиями дань платили, тоже-же нельзя забывать. А то получается один промежуток времени помним и чтим, про другой вычеркнули из истории, некрасиво-же.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2138
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 13:19
#199
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Цитата:
abaika95:
Тоже немного не верно,в первую очередь панфиловская девизия была создана из жителей южного Казахстана и киргизии Как говорит жирик "Из глубин Азии пришли полки защищать Москву!"


Никто не отрицает, всё верно, формировалась в июле — августе 1941 года в г.Алма-Ате.
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