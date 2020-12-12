Отправлено: - 13:11

abaika95:

Не мог он такое сказать,либо это перефразировали В российских источниках казахский народ называли киргиз-кайсаками или даже казаками но не часто,чтобы не путать с казачьим населением которое кстати взяли топоним от тюрок

Цитата:Мог, по ссылке в заметке отмечено:Киргизы, или киргиз-кайсаки (так в XIX веке называли казахов) внесли свой посильный вклад в изгнание из России наполеоновских войск. В одной из тогдашних газет сообщалось: "Киргизы, известясь о насильственном вторжении французов в пределы России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и прочие сограждане во всем пространстве Российской империи".