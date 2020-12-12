"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана

Отправлено: - 13:05

Цитата-/С.Н.Глинка: Я знаю про один случай, когда казахские всадники очень сильно напугали французов./









Не мог он такое сказать,либо это перефразировали



В российских источниках казахский народ называли киргиз-кайсаками или даже казаками но не часто,чтобы не путать с казачьим населением которое кстати взяли топоним от тюрок



А степной край называли казачьей ордой



И да в войне с Наполеоном всех бойцов кочевников называли башкирцами потомучто казахов,ногаев приписывали к башкирским полкам отдельно были Калмыки и Черкесы









Цитата-/Панфиловская дивизия защищала Москву во время второй мировой войны, созданная в основном из тюркоязычных народов в том числе казахов, кыргызов, башкир, татар и./





Тоже немного не верно,в первую очередь панфиловская девизия была создана из жителей южного Казахстана и киргизии





Как говорит жирик "Из глубин Азии пришли полки защищать Москву!"









Цитата-/Так в этом Россия виновата, насильно суверенный Казахстан во всякую фигню втягивает/







Казахстану деваться некуда,либо с китайцами дружить либо с американцами либо с русскими,везде свои минусы будут





Но теперь есть новая альтернатива возраждающая Турция











Цитата-/Ой тут щас накидают и за Крым, и за Сирию, и за латиницу и т.д. Я не буду накидывать - мне ни тепло ни холодно/







Не признали Крым и что? Россия не считает это оскарблением а Украина наш тоже друг посчитала бы,России довольно того что Казахстан тоже почему-то получает экономически по башке за этот Крым



Сирия а что Сирия?? С чего Казахстан должен в Сирию своих солдат отправлять ?



Латиница это уже внутренние дела государства



Где Казахстан кидал Россию как Батька? Чтобы открыто об****ть ? Или как Украина ?