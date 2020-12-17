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≡ 70 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40542
70 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 17.12.20 - 12:06
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Темп прироста заболеваемости за прошедшие сутки, 16 декабря, составил – 1,1%, сообщили в областном информационном штабе. Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
13
Re: 70 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 17.12.20 - 12:06
#1
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хах, и за 15 и за 16 прям одинаково - по 70 человек, из них 59 с симптомами, 11 без) Совпадение? Или ошиблись в штабе со списками своими?)
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