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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9857
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:50
#14461
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Таноми привет) как дел? Я тебя люблю. А вы?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10067
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:56
#14462
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Вот новый поворот
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или бродИ не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10067
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:58
#14463
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Ни убийств, ни канализацию не прорвало.
Поуехавшим нечего сказать.
Дракон, ау,.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10067
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:04
#14464
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Интересно стало.

[Исправлено: alex_60, 17.12.2020 - 07:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9857
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:06
#14465
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20628
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:25
#14466
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Цитата:
alex_60:
Ни убийств, ни канализацию не прорвало. Поуехавшим нечего сказать. Дракон, ау,.

Сегодня, праздник. Завтра всё будет. Сёдня - молчок... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11336
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 22:15
#14467
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Цитата:
drakon: Сегодня, праздник. Завтра всё будет. Сёдня - молчок... :lol:


О чём вы Дракон с ними говорить собрались?

У этих номерковых туповатых шпиков, на которых освоили миллиард тугриков, словарный запас меньше, чем у питерского котэ, который гуляет по крышам!



Хотя забавно смотреть на их адские потуги, после того как им насяльник наступает ногой на ободранный хвост и лупит палкой за плохие комменты в НГ :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6206
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 22:26
#14468
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Серун ну чё накатил два три?

Пальцы размял,глазки протер

Клавиатуру почистил


Ведь только тут на форуме после 2 выпитых литриков он чувствует себя героем!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9328
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:03
#14469
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Цитата:
abaika95:

Чё скажете насчет вчерашних роликов двух, с Божко младшим в главной роли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6206
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:16
#14470
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Цитата-/Чё скажете насчет вчерашних роликов двух, с Божко младшим в главной роли/



Не видел,что там Божки хотят?))


Что-то много в Казахстане стало Божко
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9328
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:23
#14471
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Цитата:
abaika95:
Что-то много в Казахстане стало Божко

Младший, я имею ввиду который не депутат)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:35
#14472
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Цитата:
Vit:
Таноми привет)


Привет, Вит!
Рада, что ты время от времени здесь появляешься!(Кстати, почемы "вы"? Тебе и Дракону можно обращаться ко мне по- дружески на "ты". Ибо вы первые мои друзья на форуме)
Переживала за твоё здоровье. Слава Богу, что с этим у тебя всё нормально :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9328
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:46
#14473
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Цитата:
alex_60:
ни канализацию не прорвало

Все работает штатно, к городской еще не подключили, спасибо что продолжаете интересоваться :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9857
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 09:30
#14474
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Цитата:
alex_60:
Мне иногда звонят иногда я звоню. Мы сдружились по палате. Мой друг по палате ваше полумертвый лежал у него под 80% поражение было. Его таким привезли. Он не ел не вставал ему врачи через капельницу антибиотики водили, нам просто укол а его по серьезному. Так его выписали на сутки раньше меня)) (почему не знаю. Он мы с ним встречались. Он говорит собачий жир пил. И все нормально,бегает. Я не смог найти, у меня не было знакомых собакиных, а охотников много, хотя я не охотник, ну я барсучий жир нашел. Пил месяц тоже с месяц. Все клево, здоровье иногда кажется что стало еще лучше чем было. А другой друг по палате говорит не че не пил из жиров, у него своя баня во дворе . Он сразу себя после больницы веником, веником. Очень любит это дело. Говорит прекрасно себя чувствует. Меня все приглашает в баньку. А мне все некогда. Может потом в январские праздники и сгоняю к нему. Он полюбому затопит баньку для гостей. Хороший парень. Как то так Алекс.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10067
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 10:01
#14475
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Цитата:
Vit:
Как то так

Ну и хорошо что хорошо.
Не пойму только как жир пьют.
У меня в холодильнике сто лет уже
Стоит сурчиный, я им при ожогах пользуюсь. Но он густой. Его только есть
Можно ложками. Если только подогреть чуток.
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