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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:50
Таноми привет) как дел? Я тебя люблю. А вы?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:56
Вот новый поворот
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или бродИ не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот.
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или бродИ не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 20:58
Ни убийств, ни канализацию не прорвало.
Поуехавшим нечего сказать.
Дракон, ау,.
Поуехавшим нечего сказать.
Дракон, ау,.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:04
Интересно стало.
[Исправлено: alex_60, 17.12.2020 - 07:03]
[Исправлено: alex_60, 17.12.2020 - 07:03]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:06
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20628
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 21:25
Цитата:
Сегодня, праздник. Завтра всё будет. Сёдня - молчок...
alex_60:
Ни убийств, ни канализацию не прорвало. Поуехавшим нечего сказать. Дракон, ау,.
Ни убийств, ни канализацию не прорвало. Поуехавшим нечего сказать. Дракон, ау,.
Сегодня, праздник. Завтра всё будет. Сёдня - молчок...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11336
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 22:15
Цитата:
О чём вы Дракон с ними говорить собрались?
У этих номерковых туповатых шпиков, на которых освоили миллиард тугриков, словарный запас меньше, чем у питерского котэ, который гуляет по крышам!
Хотя забавно смотреть на их адские потуги, после того как им насяльник наступает ногой на ободранный хвост и лупит палкой за плохие комменты в НГ
drakon: Сегодня, праздник. Завтра всё будет. Сёдня - молчок...
О чём вы Дракон с ними говорить собрались?
У этих номерковых туповатых шпиков, на которых освоили миллиард тугриков, словарный запас меньше, чем у питерского котэ, который гуляет по крышам!
Хотя забавно смотреть на их адские потуги, после того как им насяльник наступает ногой на ободранный хвост и лупит палкой за плохие комменты в НГ
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 22:26
Серун ну чё накатил два три?
Пальцы размял,глазки протер
Клавиатуру почистил
Ведь только тут на форуме после 2 выпитых литриков он чувствует себя героем!!
Пальцы размял,глазки протер
Клавиатуру почистил
Ведь только тут на форуме после 2 выпитых литриков он чувствует себя героем!!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:03
Цитата:
Чё скажете насчет вчерашних роликов двух, с Божко младшим в главной роли?
abaika95:
Чё скажете насчет вчерашних роликов двух, с Божко младшим в главной роли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:16
Цитата-/Чё скажете насчет вчерашних роликов двух, с Божко младшим в главной роли/
Не видел,что там Божки хотят?))
Что-то много в Казахстане стало Божко
Не видел,что там Божки хотят?))
Что-то много в Казахстане стало Божко
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:23
Цитата:
Младший, я имею ввиду который не депутат)
abaika95:
Что-то много в Казахстане стало Божко
Что-то много в Казахстане стало Божко
Младший, я имею ввиду который не депутат)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:35
Цитата:
Привет, Вит!
Рада, что ты время от времени здесь появляешься!(Кстати, почемы "вы"? Тебе и Дракону можно обращаться ко мне по- дружески на "ты". Ибо вы первые мои друзья на форуме)
Переживала за твоё здоровье. Слава Богу, что с этим у тебя всё нормально
Vit:
Таноми привет)
Таноми привет)
Привет, Вит!
Рада, что ты время от времени здесь появляешься!(Кстати, почемы "вы"? Тебе и Дракону можно обращаться ко мне по- дружески на "ты". Ибо вы первые мои друзья на форуме)
Переживала за твоё здоровье. Слава Богу, что с этим у тебя всё нормально
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 23:46
Цитата:
Все работает штатно, к городской еще не подключили, спасибо что продолжаете интересоваться
alex_60:
ни канализацию не прорвало
ни канализацию не прорвало
Все работает штатно, к городской еще не подключили, спасибо что продолжаете интересоваться
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 09:30
Цитата:
alex_60:Мне иногда звонят иногда я звоню. Мы сдружились по палате. Мой друг по палате ваше полумертвый лежал у него под 80% поражение было. Его таким привезли. Он не ел не вставал ему врачи через капельницу антибиотики водили, нам просто укол а его по серьезному. Так его выписали на сутки раньше меня)) (почему не знаю. Он мы с ним встречались. Он говорит собачий жир пил. И все нормально,бегает. Я не смог найти, у меня не было знакомых собакиных, а охотников много, хотя я не охотник, ну я барсучий жир нашел. Пил месяц тоже с месяц. Все клево, здоровье иногда кажется что стало еще лучше чем было. А другой друг по палате говорит не че не пил из жиров, у него своя баня во дворе . Он сразу себя после больницы веником, веником. Очень любит это дело. Говорит прекрасно себя чувствует. Меня все приглашает в баньку. А мне все некогда. Может потом в январские праздники и сгоняю к нему. Он полюбому затопит баньку для гостей. Хороший парень. Как то так Алекс.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.12.20 - 10:01
Цитата:
Ну и хорошо что хорошо.
Не пойму только как жир пьют.
У меня в холодильнике сто лет уже
Стоит сурчиный, я им при ожогах пользуюсь. Но он густой. Его только есть
Можно ложками. Если только подогреть чуток.
Vit:
Как то так
Как то так
Ну и хорошо что хорошо.
Не пойму только как жир пьют.
У меня в холодильнике сто лет уже
Стоит сурчиный, я им при ожогах пользуюсь. Но он густой. Его только есть
Можно ложками. Если только подогреть чуток.
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