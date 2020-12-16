Отправлено: - 09:30

alex_60:

Цитата:Мне иногда звонят иногда я звоню. Мы сдружились по палате. Мой друг по палате ваше полумертвый лежал у него под 80% поражение было. Его таким привезли. Он не ел не вставал ему врачи через капельницу антибиотики водили, нам просто укол а его по серьезному. Так его выписали на сутки раньше меня)) (почему не знаю. Он мы с ним встречались. Он говорит собачий жир пил. И все нормально,бегает. Я не смог найти, у меня не было знакомых собакиных, а охотников много, хотя я не охотник, ну я барсучий жир нашел. Пил месяц тоже с месяц. Все клево, здоровье иногда кажется что стало еще лучше чем было. А другой друг по палате говорит не че не пил из жиров, у него своя баня во дворе . Он сразу себя после больницы веником, веником. Очень любит это дело. Говорит прекрасно себя чувствует. Меня все приглашает в баньку. А мне все некогда. Может потом в январские праздники и сгоняю к нему. Он полюбому затопит баньку для гостей. Хороший парень. Как то так Алекс.