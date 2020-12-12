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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40540
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2134
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 16.12.20 - 20:46
Цитата:
Энтузиасты и целеустремлённые всегда были. Даже во времена "железного занавеса".
Будут отдельные знатоки английского, отдельные русского (а не сразу всех трёх)!
Массовости, которая сейчас присуща русскому, не ждите.
Моноязычие!
Всё остальное - Назарбаевская утопия!
И мечтателя Кайрата!
Kairat stayer:
Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться.
Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться.
Энтузиасты и целеустремлённые всегда были. Даже во времена "железного занавеса".
Будут отдельные знатоки английского, отдельные русского (а не сразу всех трёх)!
Массовости, которая сейчас присуща русскому, не ждите.
Моноязычие!
Всё остальное - Назарбаевская утопия!
И мечтателя Кайрата!
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:07
Цитата:
А че бы им возмущаться, если они полностью согласны с депутатами в большинстве своем?
Цитата:
На котором весь мир говорит, вся техническая документация, и все мало мальски известные языки программирования
[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:08]
abaika95:
И есть от них волна возмущения?)
И есть от них волна возмущения?)
А че бы им возмущаться, если они полностью согласны с депутатами в большинстве своем?
Цитата:
alex_60:
Наследие сохранилось?
Наследие сохранилось?
На котором весь мир говорит, вся техническая документация, и все мало мальски известные языки программирования
[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:08]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:12
Цитата:
Ну так то в Европе. А в Казахстане туранмуран в лучшем случае детям светит в казахско-турецком лицее на турецком обучаться. Какой английский, о чем вы. Как только вы подготовите специалиста предметника с достаточным для преподавания английским - он свалит, это как билет на самолет человеку бесплатно дать))
[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:15]
Kairat stayer:
Необходимость есть, преподавателей подготовят. Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться
Необходимость есть, преподавателей подготовят. Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться
Ну так то в Европе. А в Казахстане туранмуран в лучшем случае детям светит в казахско-турецком лицее на турецком обучаться. Какой английский, о чем вы. Как только вы подготовите специалиста предметника с достаточным для преподавания английским - он свалит, это как билет на самолет человеку бесплатно дать))
[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:15]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:16
Цитата:
Тут должна быть шутка про Даригу и китайский, но я промолчу лучше ))
таноми52:
Моноязычие! Всё остальное - Назарбаевская утопия! И мечтателя Кайрата!
Моноязычие! Всё остальное - Назарбаевская утопия! И мечтателя Кайрата!
Тут должна быть шутка про Даригу и китайский, но я промолчу лучше ))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2134
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:36
Посмотрим, сколько людей, столько и мнении.
Все равно, думаю и мечтаю, как тут выразились отдельные граждане, типа я мечтатель, что всё будет нормально. Поэтапно молодёжь в перспективе выучить языки, как родные, так и иностранные.
Все равно, думаю и мечтаю, как тут выразились отдельные граждане, типа я мечтатель, что всё будет нормально. Поэтапно молодёжь в перспективе выучить языки, как родные, так и иностранные.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:44
Цитата:
Я по 8 часов в день говорю по английски, уже много лет, с полным погружением в среду. И до сих пор считаю, что не достаточно хорошо овладел этим языком. Как вы собираетесь готовить преподавателей профильных предметов - ума не приложу.
Kairat stayer:
Посмотрим, сколько людей, столько и мнении.
Посмотрим, сколько людей, столько и мнении.
Я по 8 часов в день говорю по английски, уже много лет, с полным погружением в среду. И до сих пор считаю, что не достаточно хорошо овладел этим языком. Как вы собираетесь готовить преподавателей профильных предметов - ума не приложу.
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 16.12.20 - 23:28
Кстати, Жириновский полностью поддержал Никонова, если не сказать, что пошел дальше предшественника в суждениях. Опять будет нота от МИДа или его всерьез не воспринимают уже в КЗ?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 00:48
Цитата-/Кстати, Жириновский полностью поддержал Никонова, если не сказать, что пошел дальше предшественника в суждениях/
Жириновский клоун,и его в России то никто всерьез не воспринимает
Теперь также будут относится и к Никонову балаболке,сказал а потом переобулся)
Казахстану не надо ноты объявлять,поверенных российских вызывать,в печати что то писать,зачем?
Просто предоставить базу Турецкой армии в северном Казахстане в рамках дружественных отношений и на правах училища
И сразу все выступление российских депутатов прекратятся)
Казахстан больно изнежил мирной дружбой Россию
С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит
Жириновский клоун,и его в России то никто всерьез не воспринимает
Теперь также будут относится и к Никонову балаболке,сказал а потом переобулся)
Казахстану не надо ноты объявлять,поверенных российских вызывать,в печати что то писать,зачем?
Просто предоставить базу Турецкой армии в северном Казахстане в рамках дружественных отношений и на правах училища
И сразу все выступление российских депутатов прекратятся)
Казахстан больно изнежил мирной дружбой Россию
С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 02:11
Цитата:
А о чем речь, можете напомнить? За какое добро говорите? Если речь о гостепреимстве, то там далеко не Иван один приезжал. Опять же, гостепреимстве никак не сочитается со словами оккупация и колонизация. Что-то одно надо исключить.
abaika95:
С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит
С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит
А о чем речь, можете напомнить? За какое добро говорите? Если речь о гостепреимстве, то там далеко не Иван один приезжал. Опять же, гостепреимстве никак не сочитается со словами оккупация и колонизация. Что-то одно надо исключить.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 02:41
Цитата-/А о чем речь, можете напомнить? За какое добро говорите?/
Добро в плане хорошего отношения,ведь по сути Казахстан единственный серьезный друг у России остался и который Россию не кидал
Терпим убытки в союзе из за России та ещё расплачивается за Крым а мы вагонончиком следом,к чему ?
Чтобы Россия позволяла своим говорящим головам ещё и провокации кидать в нашу сторону?)
Писал выше больно изнежили мы Россию такой дружбой,она это как заздрасьте принимает
Иван добра не помнящий
Добро в плане хорошего отношения,ведь по сути Казахстан единственный серьезный друг у России остался и который Россию не кидал
Терпим убытки в союзе из за России та ещё расплачивается за Крым а мы вагонончиком следом,к чему ?
Чтобы Россия позволяла своим говорящим головам ещё и провокации кидать в нашу сторону?)
Писал выше больно изнежили мы Россию такой дружбой,она это как заздрасьте принимает
Иван добра не помнящий
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 02:55
Цитата:
Ха, какие веселые аргументы, а я ожидал чего-то разгромного))
abaika95:
Ха, какие веселые аргументы, а я ожидал чего-то разгромного))
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 02:58
Цитата:
Так в этом Россия виновата, насильно суверенный Казахстан во всякую фигню втягивает
abaika95:
Терпим убытки в союзе из за России та ещё расплачивается за Крым а мы вагонончиком следом,к чему ?
Терпим убытки в союзе из за России та ещё расплачивается за Крым а мы вагонончиком следом,к чему ?
Так в этом Россия виновата, насильно суверенный Казахстан во всякую фигню втягивает
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 03:02
Цитата:
Ой тут щас накидают и за Крым, и за Сирию, и за латиницу и т.д. Я не буду накидывать - мне ни тепло ни холодно
abaika95:
Добро в плане хорошего отношения,ведь по сути Казахстан единственный серьезный друг у России остался и который Россию не кидал
Добро в плане хорошего отношения,ведь по сути Казахстан единственный серьезный друг у России остался и который Россию не кидал
Ой тут щас накидают и за Крым, и за Сирию, и за латиницу и т.д. Я не буду накидывать - мне ни тепло ни холодно
-
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