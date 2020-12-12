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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40540
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2134
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 16.12.20 - 20:46
#180
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться.



Энтузиасты и целеустремлённые всегда были. Даже во времена "железного занавеса".
Будут отдельные знатоки английского, отдельные русского (а не сразу всех трёх)!
Массовости, которая сейчас присуща русскому, не ждите.
Моноязычие!
Всё остальное - Назарбаевская утопия!
И мечтателя Кайрата!:-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:07
#181
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Цитата:
abaika95:
И есть от них волна возмущения?)

А че бы им возмущаться, если они полностью согласны с депутатами в большинстве своем?

Цитата:
alex_60:
Наследие сохранилось?

На котором весь мир говорит, вся техническая документация, и все мало мальски известные языки программирования 8-)

[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:12
#182
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Цитата:
Kairat stayer:
Необходимость есть, преподавателей подготовят. Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться

Ну так то в Европе. А в Казахстане туранмуран в лучшем случае детям светит в казахско-турецком лицее на турецком обучаться. Какой английский, о чем вы. Как только вы подготовите специалиста предметника с достаточным для преподавания английским - он свалит, это как билет на самолет человеку бесплатно дать))

[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:16
#183
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Цитата:
таноми52:
Моноязычие! Всё остальное - Назарбаевская утопия! И мечтателя Кайрата!

Тут должна быть шутка про Даригу и китайский, но я промолчу лучше ))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2134
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:36
#184
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Посмотрим, сколько людей, столько и мнении.

Все равно, думаю и мечтаю, как тут выразились отдельные граждане, типа я мечтатель, что всё будет нормально. Поэтапно молодёжь в перспективе выучить языки, как родные, так и иностранные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 21:44
#185
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, сколько людей, столько и мнении.

Я по 8 часов в день говорю по английски, уже много лет, с полным погружением в среду. И до сих пор считаю, что не достаточно хорошо овладел этим языком. Как вы собираетесь готовить преподавателей профильных предметов - ума не приложу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 16.12.20 - 23:28
#186
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Кстати, Жириновский полностью поддержал Никонова, если не сказать, что пошел дальше предшественника в суждениях. Опять будет нота от МИДа или его всерьез не воспринимают уже в КЗ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6205
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 00:48
#187
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Цитата-/Кстати, Жириновский полностью поддержал Никонова, если не сказать, что пошел дальше предшественника в суждениях/



Жириновский клоун,и его в России то никто всерьез не воспринимает
Теперь также будут относится и к Никонову балаболке,сказал а потом переобулся)



Казахстану не надо ноты объявлять,поверенных российских вызывать,в печати что то писать,зачем?


Просто предоставить базу Турецкой армии в северном Казахстане в рамках дружественных отношений и на правах училища

И сразу все выступление российских депутатов прекратятся)


Казахстан больно изнежил мирной дружбой Россию

С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9323
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 17.12.20 - 02:11
#188
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Цитата:
abaika95:
С ней так уже нельзя дружить,Иван добра не помнит

А о чем речь, можете напомнить? За какое добро говорите? Если речь о гостепреимстве, то там далеко не Иван один приезжал. Опять же, гостепреимстве никак не сочитается со словами оккупация и колонизация. Что-то одно надо исключить. ;-)
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