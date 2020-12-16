Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40539
Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты рудненского городского маслихата 15 декабря тайным голосованием выбрали нового акима посёлка Качар. Об этом сообщается на сайте акимата Рудного. Срок полномочий нового главы посёлка - 4 года.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6204
Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как депутаты сделали такой непростой выбор, а аким проработал 11 месяцев? И сейчас эти очень грамотные депутаты выбирают ещё одного акима. Мне кажется, что у жителей Качар не должно быть доверия к этим депутатам./




А как жители Франции выбрали Саркози которого сейчас судят за коррупцию?


А как жители США выбрали Никсона замешенного в дальнейшем в прямых политических манипуляциях?

А как жители Германии выбрали и поддержали Гитлера?


Думаю у мира не должно быть доверия теперь к французам,американцам и немцам))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4324
Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 15:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимы любых уровней должны избираться жителями данного региона, ведь кто кроме самих жителей знают кандидата , который должен знать проблемы региона. Назначают всяких, только не тех кто знал бы людей и их проблем
Профайл Посетить вебсайт
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3764
Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 16:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Псевдонародные избранники псевдовыбрали настоящего акима.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9321
Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 22:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как жители Франции выбрали Саркози которого сейчас судят за коррупцию?

Французы и прочие в своем выборе винят себя, а качарцы - рудничанских депутатов))
А по мне так даже лучше. Нового акима качарцы имеют право отправить вслед за старым, если пойдет по его стопам. Следить, не возит ли он семью на служебной тачке, не водит ли чинуш по баням, любое движение в сторону - сдать с потрохами без зазрения совести. Попал чувак :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6204
Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 22:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/а качарцы - рудничанских депутатов))/



В данном случае Фролов рудничанин винит рудничанских депутатов,вот когда он станет депутатом он будет винить народ)) к тому все и идёт))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9321
Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар
Отправлено: 16.12.20 - 23:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В данном случае Фролов рудничанин

Экоактивист, прям как Юджин. Кандидат в депутаты, возможно ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS