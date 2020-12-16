Re: Рудненские депутаты выбрали нового акима посёлка Качар

Отправлено: - 14:58

Цитата-/Как депутаты сделали такой непростой выбор, а аким проработал 11 месяцев? И сейчас эти очень грамотные депутаты выбирают ещё одного акима. Мне кажется, что у жителей Качар не должно быть доверия к этим депутатам./









А как жители Франции выбрали Саркози которого сейчас судят за коррупцию?





А как жители США выбрали Никсона замешенного в дальнейшем в прямых политических манипуляциях?



А как жители Германии выбрали и поддержали Гитлера?





Думаю у мира не должно быть доверия теперь к французам,американцам и немцам))