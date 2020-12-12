Отправлено: - 21:12

Kairat stayer:

Необходимость есть, преподавателей подготовят. Отмечал ранее, что ребёнок в настоящее время в Европе на английском языке учиться

[Исправлено: maxsaf, 16.12.2020 - 21:15]

Цитата:Ну так то в Европе. А в Казахстане туранмуран в лучшем случае детям светит в казахско-турецком лицее на турецком обучаться. Какой английский, о чем вы. Как только вы подготовите специалиста предметника с достаточным для преподавания английским - он свалит, это как билет на самолет человеку бесплатно дать))