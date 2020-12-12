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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40539
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9305
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:30
#150
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Цитата:
ACROS:
Инстинкт и зов крови - превыше всяких политических договоренностей: пятая колона - она и есть пятая колона - надо смотреть трезво и реально на вещи.

Разумный и трезвый взгляд. А значит проблема существует. Как ее решит КЗ - большой вопрос. Возможно, как США со своими японцами. :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10056
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:30
#151
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Цитата:
Kairat stayer:
Доллар за 100 рублей перевалить.


Да русский подтягивай.
А так, 65 будет. Инсайд.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2125
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:33
#152
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Беларусь при А.Лукашенко на Запад не переметнётся, если кто-то другой из либералов вместо него придёт тогда возможно на Запад уйдут. Тоже сегодня читал - Батька у РФ опять деньги просит. В начале года долг Беларуси перед РФ был около 8 миллиардов долларов, при этом перед Китаем 3,3 миллиарда долларов. Последние тоже усиливают свою экономическую мягкую силу. В отдельных белорусских школах давно - китайский язык изучают, более 10 лет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10056
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:34
#153
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Так что теперь с северными областями.
Что решили.
Что решили с договором аренды.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2125
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:35
#154
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Цитата:
alex_60:
А так, 65 будет. Инсайд.


К
этому вопросу вернёмся после первого квартала 2021 года, ты прогнозируешь 65, я соответственно за 100.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10056
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:35
#155
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Цитата:
Kairat stayer:
Беларусь при А.Лукашенко на Запад не переметнётся


А что, Беларусь, это тоже северные области кз?
Новая геополитика?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9305
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:38
#156
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Цитата:
alex_60:
Да русский подтягивай. А так, 65 будет. Инсайд.

У них нормальный русский.


Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше. Пишите грамотно, без ошибок, это принципиально важно. Для таких систем, как гугл переводчики и прочее. Эти системы сейчас такую ахинею выдают при переводе с казахского на русский - что просто читать невозможно. Я предполагаю, что слова с ошибками и дают этот самый корявый перевод. А ведь это важно, иначе если Казахстан перейдет полностью на казахский язык - вы окажетесь в самоизоляции. Не важно, на русский переводить или на английский - сам оригинал на казахском должен быть без ошибок, и написан правильно грамматически.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10056
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:38
#157
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Цитата:
Kairat stayer:
ты прогнозируешь 65, я


Не я, Saxo bank.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2125
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:40
#158
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Цитата:
alex_60:
А что, Беларусь, это тоже северные области кз? Новая геополитика?


Их касается, сам-же в прошлом году говорил, что Батька в союзное государство пойдёт. Всё взаимосвязано, США тоже касается. Тем более когда Д.Трамп выиграл выборы ты говорил, что наш, вместе с В.Жириновским, забыл что ли?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2125
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:41
#159
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Цитата:
alex_60:
Не я, Saxo bank.


Хорошо, сам как думаешь?

[Исправлено: Kairat stayer, 16.12.2020 - 19:44]
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2125
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:43
#160
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Цитата:
maxsaf:
Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше.


Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9305
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:46
#161
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Цитата:
Kairat stayer:
Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.

Напишите эту же самую мысль на казахском, и вставьте сюда перевод гугла, сравним. ;-)
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Страница 11 из 11«1...91011
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