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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
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Я робот(Пользователи)
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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:30
Цитата:
Разумный и трезвый взгляд. А значит проблема существует. Как ее решит КЗ - большой вопрос. Возможно, как США со своими японцами.
ACROS:
Инстинкт и зов крови - превыше всяких политических договоренностей: пятая колона - она и есть пятая колона - надо смотреть трезво и реально на вещи.
Инстинкт и зов крови - превыше всяких политических договоренностей: пятая колона - она и есть пятая колона - надо смотреть трезво и реально на вещи.
Разумный и трезвый взгляд. А значит проблема существует. Как ее решит КЗ - большой вопрос. Возможно, как США со своими японцами.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:30
Цитата:
Да русский подтягивай.
А так, 65 будет. Инсайд.
Kairat stayer:
Доллар за 100 рублей перевалить.
Доллар за 100 рублей перевалить.
Да русский подтягивай.
А так, 65 будет. Инсайд.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:33
Беларусь при А.Лукашенко на Запад не переметнётся, если кто-то другой из либералов вместо него придёт тогда возможно на Запад уйдут. Тоже сегодня читал - Батька у РФ опять деньги просит. В начале года долг Беларуси перед РФ был около 8 миллиардов долларов, при этом перед Китаем 3,3 миллиарда долларов. Последние тоже усиливают свою экономическую мягкую силу. В отдельных белорусских школах давно - китайский язык изучают, более 10 лет.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:34
Так что теперь с северными областями.
Что решили.
Что решили с договором аренды.
Что решили.
Что решили с договором аренды.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:35
Цитата:
К
этому вопросу вернёмся после первого квартала 2021 года, ты прогнозируешь 65, я соответственно за 100.
alex_60:
А так, 65 будет. Инсайд.
А так, 65 будет. Инсайд.
К
этому вопросу вернёмся после первого квартала 2021 года, ты прогнозируешь 65, я соответственно за 100.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:35
Цитата:
А что, Беларусь, это тоже северные области кз?
Новая геополитика?
Kairat stayer:
Беларусь при А.Лукашенко на Запад не переметнётся
Беларусь при А.Лукашенко на Запад не переметнётся
А что, Беларусь, это тоже северные области кз?
Новая геополитика?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:38
Цитата:
У них нормальный русский.
Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше. Пишите грамотно, без ошибок, это принципиально важно. Для таких систем, как гугл переводчики и прочее. Эти системы сейчас такую ахинею выдают при переводе с казахского на русский - что просто читать невозможно. Я предполагаю, что слова с ошибками и дают этот самый корявый перевод. А ведь это важно, иначе если Казахстан перейдет полностью на казахский язык - вы окажетесь в самоизоляции. Не важно, на русский переводить или на английский - сам оригинал на казахском должен быть без ошибок, и написан правильно грамматически.
alex_60:
Да русский подтягивай. А так, 65 будет. Инсайд.
Да русский подтягивай. А так, 65 будет. Инсайд.
У них нормальный русский.
Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше. Пишите грамотно, без ошибок, это принципиально важно. Для таких систем, как гугл переводчики и прочее. Эти системы сейчас такую ахинею выдают при переводе с казахского на русский - что просто читать невозможно. Я предполагаю, что слова с ошибками и дают этот самый корявый перевод. А ведь это важно, иначе если Казахстан перейдет полностью на казахский язык - вы окажетесь в самоизоляции. Не важно, на русский переводить или на английский - сам оригинал на казахском должен быть без ошибок, и написан правильно грамматически.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:38
Цитата:
Не я, Saxo bank.
Kairat stayer:
ты прогнозируешь 65, я
ты прогнозируешь 65, я
Не я, Saxo bank.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:40
Цитата:
Их касается, сам-же в прошлом году говорил, что Батька в союзное государство пойдёт. Всё взаимосвязано, США тоже касается. Тем более когда Д.Трамп выиграл выборы ты говорил, что наш, вместе с В.Жириновским, забыл что ли?
alex_60:
А что, Беларусь, это тоже северные области кз? Новая геополитика?
А что, Беларусь, это тоже северные области кз? Новая геополитика?
Их касается, сам-же в прошлом году говорил, что Батька в союзное государство пойдёт. Всё взаимосвязано, США тоже касается. Тем более когда Д.Трамп выиграл выборы ты говорил, что наш, вместе с В.Жириновским, забыл что ли?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:41
Цитата:
Хорошо, сам как думаешь?
[Исправлено: Kairat stayer, 16.12.2020 - 19:44]
alex_60:
Не я, Saxo bank.
Не я, Saxo bank.
Хорошо, сам как думаешь?
[Исправлено: Kairat stayer, 16.12.2020 - 19:44]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:43
Цитата:
Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.
maxsaf:
Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше.
Ребята, носители языка, личная просьба - Кайрат, Акрос, подтягивайте казахский лучше.
Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 16.12.20 - 19:46
Цитата:
Напишите эту же самую мысль на казахском, и вставьте сюда перевод гугла, сравним.
Kairat stayer:
Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.
Лично я казахским языком владею на должном уровне, среднею школу оканчивал на родном языке.
Напишите эту же самую мысль на казахском, и вставьте сюда перевод гугла, сравним.
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