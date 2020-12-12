Отправлено: - 19:30

ACROS:

Инстинкт и зов крови - превыше всяких политических договоренностей: пятая колона - она и есть пятая колона - надо смотреть трезво и реально на вещи.

Цитата:Разумный и трезвый взгляд. А значит проблема существует. Как ее решит КЗ - большой вопрос. Возможно, как США со своими японцами.