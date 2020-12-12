"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
27 сентября 1921 г. Омский губисполком постановил приступить к передаче Киргизской АССР не вызывавшей споров части Омского уезда, а в отношении Исилькуля и Черлака принял решение повторно ходатайствовать перед президиумом ВЦИК об оставлении этих территорий в составе Омской губернии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 6). Смешанная комиссия по сдаче и приему южной части Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Киргизии 30 сентября подтвердила переход 8 русских волостей. Также в Киргизскую автономию передавались Казильгак-ская и Кайтасская киргизские волости целиком, и частично Николаевская, Текинская, Алаботинская, Курганская и Покровская киргизские волости. Фактическим днем передачи постановили считать 1 октября 1921 г. (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 12).
Ввиду того, что Омский губисполком отказался передать станции Исилькуль и Черлак, смешанная комиссия решила провести временную границу до окончательного определения принадлежности спорных территорий (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 12). 7 октября 1921 г. президиум Омского губисполкома утвердил переход южной части Омского уезда, и постановил в очередной раз ходатайствовать перед ВЦИК об оставлении за Омской губернией указанных станций (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 13). 28 октября 1921 г. из южной части Омского уезда, отошедшей в состав Киргизской автономии, был образован Ореховский район (СКГА. Ф. 55. Оп. 7. Д. 26. Л. 67).
17 ноября 1921 г. состоялось заседание административной комиссии при Сибревкоме по вопросу границ между Омской губернией и Киргизской республикой. Заслушав доклады представителей Омского губисполкома, Киргизского ЦИК, а также Сибплана о границе в районе станции Исилькуль, комиссия признала выделение этой станции, как центра «крепкого экономического района», состоящего из Лосевской, Село-Озерской, Николаевской, Городищенской, Украинской, Светиловской, Полтавской, Вольновской, Барвенковской волостей, тяготеющих к Омску, недопустимым, т. к. в результате произойдет нарушение целостности экономического района (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 379. Л. 10). Также было постановлено выйти через Сибревком в административную комиссию ВЦИК с ходатайством о пересмотре постановления ВЦИК и проведении границы между Омской губернией с Киргизской республикой западнее станции Исилькуль по линии старой границы Петропавловского уезда. 7 декабря Сибревком, заслушав доклад представителя Сибплана т. Шиша, внес во ВЦИК ходатайство пересмотреть вопрос о спорных территориях Омского уезда (ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 454. Л. 62).
12 января 1922 г. президиум ВЦИК вынес решение оставить станцию Исилькуль в пределах Омской губернии, а черлакскую территорию - в Киргизии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 20). Однако вопрос о принадлежности станции Исиль-куль и в этот раз не был окончательно разрешен. По ходатайству киргизских представителей перед Оргбюро ЦК РКП (б), было принято постановление оставить станцию Исилькуль в пределах Киргизской республики (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 28 об.). Тогда 26 января 1922 г. президиум ВЦИК пересмотрел свое решение и в отмену постановления от 12 января оставил Исилькуль в ведении Киргизии (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 28).
Таким образом, спор о принадлежности Исилькуля и Черлака, казалось бы, завершился. На основании постановлений ВЦИК от 12 и 26 января 1922 г. спорные территории передавались Киргизской стороне.
16 февраля 1922 г. комиссия по районированию Омской губернии утвердила проведение окончательных границ с Киргизской АССР в пределах Омского уезда с учетом постановлений ВЦИК (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 23). Из оставшихся в пределах Омской губернии частей киргизских волостей Комиссия постановила организовать Покровско-Киргизскую и Эбейтин-скую волости, Омская киргизская волость была оставлена в прежнем составе (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 346. Л. 20). 21 марта Омский губисполком утвердил постановление комиссии относительно окончательного установления границ (ИсА. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 40. Л. 27).
Цитата-/В 1886 году в Николаевском уезде число жителей составляло 111 794, из них 99 915 человек принадлежали к местному населению.., вели кочевую жизнь и занимались скотоводством». Остальные 11 879 составляли крестьяне-переселенцы из разных губерний империи, особенно Самарской, Саратовской, Воронежской, Харьковской и Орловской, поселившихся в Кустанае и в ближайших к нему окрестностях./
По информации архивиста-историка Н. Здоровец
Но в северном Казахстане всеровно никто не жил конечно)
Какимы бы русские, проживающие в Казахстане (неважно-давно или недавно) не были бы гражданами Казахстана, при любой "заварушки" они поддержат свою "алма матер", и какими бы казахи,проживающие в России, не были бы гражданами России (патриот не патриот) , они тоже поддержат свою "алма матер". Пример тому- вот эта дисскусия, по поводу заявления Никонова и Ефимова. Инстинкт и зов крови - превыше всяких политических договоренностей: пятая колона - она и есть пятая колона - надо смотреть трезво и реально на вещи.
Цитата-/а кто их считал, местных то?сегодня тут, поскакали, завтра там./
В конце 19 века по всей империи начались компании по статистическому учету населения, в степь выезжали статистики и регестрировали людей и да не будем забывать что к 19 веку местное североказахское население уже отходило от кочевого образа жизни,многие уже вели оседлое хозяйство т.к. кочевать смысла нет,рядом ярмарочный Кустанай куда всегда можно сдать скот.Также многие селились в городе и фрахтовались на продвижение караванов до Челябинска благо Алтынсарин уже построил для детей свое русско-казахское училище в городе
abaika95: ни у кого не возникает сомнений насчёт этого
И какой тогда смысл всех ваших (ваших и ваших оппонентов) "бумажно-диванных" дискуссий по поводу земельных границ и прочих независимых атрибутов каждого государства ?? Никто никого и никогда не переубедит, до тех пор пока на Земле будут существовать нации и народности.
Какая х.р разница, кто они? Они все на одно лицо - сероглазые и белобрысые, и говорят не по нашему. И самое главное: говорят о том о чём сами НЕ ПОНИМАЮТ или же по крайней мере - сами себе ПРОТИВОРЕЧАТ. Этот Никонов, наверное двоечником был в школе, а Федоров и вовсе не учился, а так "развёл" экзамены на аттестат.
Так вот, как писал тут, всеми вами любимый Абайка, "от скуки и для развлечения": есть такой советский учебник, 1943 года издания, автор - советский учёный, академик АН СССР Панкратов А.И. "История Казахской ССР", стр.94, п.9 глава - "Образования и развитие Казахского ханства" - ....год образования Казахского ханства - 1465 год, хан Жанибек; ....год образования Русского государства -1480 год, после "Великого стояния" на реке Угре.
Это я пишу к словам бездарного и недоросля, некто Никонова, внука Молотова - советского Председателя Совета Министров СССР и народного комиссара иностранных дел СССР - "....не было НИКОГДА до Советской власти, казахского государства......"- и далее по тексту. Очевидно, возникает, (судя по советскому учебнику и исходя из того, что: советское - значит ЛУЧШЕЕ) вопрос: какое государство СТАРШЕ и почему это АКТИВНО замалчивается и где НАШИ , доморощенные КАЗАХСКИЕ учённые?? Смею предположить что - "Путин, Жириновский, Никонов, Федоров и подобные высказыватели - элементарные комбинаторы в какой то цепи межгосударственных интриг преследующие какие то далеко ИДУЩИЕ русские цели.
Фермер, а без матерных слов, соленых Словечков, не можете выразить уже свою мысль? Слов не хватает,? Совсем опустились, а ведь партийную школу кончали, председатель избирательной комиссии своего аула До сих пор. Забываете даты, фамилии. Вы русский или казах, Думаю второе, окончание слов выдает. Как у Кайрата бегуна.
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