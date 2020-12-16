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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11334
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 11:36
#14431
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Цитата:
maxsaf: Место он выбрал для проповеди не самое удачное - тут большинству плевать
Вы о каких проповедях? :lol: :lol:

Просто в мире случилось событие, которое вызвало почти мгновенно, уже почти 9,5 миллионов просмотров. И уже почти треть миллиона комментариев.
Не заметить этого просто как бы нельзя. :lol: :lol:
Что кстати очень интересно :-) сразу и безошибочно точно видно маргинальные СМИ :-)
Которые сделали вид, что не заметили. ;-)


Вот что о расследовании спустя сутки говорят официальные СМИ и чиновники

Явление которое затрунуло всю мировую прессу :lol: Безошибочная лакмусовая бумажка :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 11:45
#14432
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Цитата:
таноми52:
Тётка на полном серьёзе высмеивает ФСБ, якобы, за то, что её сотрудники настолько бестолковы, что на протяжении длительного времени не смогли устранить Навального!


я на полном серьезе ох.. офигеваю с тех людей, кто считает, что гэбэшники не смогли его убрать) Вы серьезно? В 21 веке? Если захотят кого-то убрать, уберут. Лю-бо-го. А Лешку то вообще без проблем. А тут газ типа "новичок" второй раз дал осечку :lol: :lol: :lol: то Скрипаль выжил, то Леха)) да и подумайте хоть немного - зачем убирать ТАКУЮ "оппозицию"?)
И повторюсь - захотят кого-то "убрать", уберут, и вариантов куча, от топорного до несчастного случая или непонятных обстоятельств и причин. Человек довольно хрупкое создание...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 11:47
#14433
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Цитата:
maxsaf:
Цитата:
Место он выбрал для проповеди не самое удачное - тут большинству плевать на Овального
В России помойму тоже плевать на этого авального. Любому понятно что Путину он нафиг не нужен со своими "разоблачениями" И тем более травить его смысла нету. P.S Форум привет всем!)))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11334
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 11:50
#14434
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Ещё одно мегапопулярное в Питере видео из Ютьюба




Не раз краем глаза замечал в очередях за кофе, в общественном транспорте, метро, трамваях, кадры из этого клипа на смартфонах качественной часть молодого поколения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6198
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:00
#14435
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Цитата-/Не раз краем глаза замечал в очередях за кофе, в общественном транспорте, метро, трамваях, кадры из этого клипа на смартфонах качественной часть молодого поколения./



Да было дело

Как-то еду в маршике в ЧБ

И бабки начали возмущаться доколе нам терпеть это!!! И все пассажиры подхватили дааа!! надо травить "сисяна" по полной! А потом все запели песню что Путин такой молодой

Плакали всей маршруткой вообщем
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6198
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:05
#14436
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Серун скажи честно ты желаешь чтобы Путин и система ушла из власти



А на их место чтобы пришли великие люди светлой России будущего "сисян" с Кацем,Альбац,Фельгенауэр,Венедиктовым,Волковым,Певчих,Альянсом врачей,Собчак, той новенькой бабой похожей на собчак,Бабченко,Дудем и всеми остальными?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9842
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:09
#14437
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Цитата:
abaika95:

:lol: :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11334
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:12
#14438
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С абайками и прочими номерками работающими на форуме всё и так абсолютно понятно.
Специфический почерк бота.
Вся линия поведения делится на несколько примитивов
А. вбросы забутовки тем нурлыботством или мусором
Б. оскорбления постоянных пользователей
В. вранье и передергивание




А вот нас посетил яркий такой типаж из "нечитал но осуждаю" ;-)
Цитата:
Vit: В России помойму тоже плевать на этого авального


Не читал, но осуждаю — изначально, фраза анонимного члена Союза Писателей СССР, сказанная в отношении Б. Л. Пастернака. В общественном сознании крепко связана с событиями, развернувшимися в Союзе после публикации на Западе романа «Доктор Живаго» и присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе

9,3 миллиона граждан, посмотревших за две ночи и один день, с вашим образом мыслей как бы не согласны! :lol:
Они ещё написали под расследованием 284 тысячи на данный момент поддерживающих исключительно интересных комментариев. :lol:
Если сделать в сортировке комментариев "Сначала популярные" то вообще становится интересным дополнением к самому ролику.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6198
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:40
#14439
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Мелкий грызун под ником серого хищника опять ничего существенно ответить не может))





Серый ответь прямо! Для всего форума!

Ты против Путина и за прекрасную Россию будущего во главе с Навальным?


Про комменты под роликом уже писал,такие комменты в центральном информационном штабе армии США могут накрутить сколь угодно)) никто же думаю не сомневается что если Россия имеет влияние через своих кремлеботов на США то и США не пальцем деланное?) Темболее есть сильное русскоязычное подспорье для Америки в лице спецов из Жмеринки и Житомира) те все что угодно напишут)



И да Вит привет,где пропадал?
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 12:40
#14440
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Цитата:
Серый волк:
9,3 миллиона граждан, посмотревших за две ночи и один день, с вашим образом мыслей как бы не согласны! Они ещё написали под расследованием 284 тысячи на данный момент поддерживающих исключительно интересных комментариев. Если сделать в сортировке комментариев "Сначала популярные" то вообще становится интересным дополнением к самому ролику.


жаль нельзя посмотреть возраст этих "смотрителей" и "комментаторов"))
А вообще, когда так усиленно "пиарят", желания участвовать в том нет) видео не смотрел, не осуждаю, хватило прочесть статью - просто поржал от души :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9302
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 14:07
#14441
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Цитата:
Серый волк:
Просто в мире случилось событие, которое вызвало почти мгновенно, уже почти 9,5 миллионов просмотров.

Меня больше тревожит песенка baby shark на ютубе, с семью миллиардами просмотров, на которой уже 125 лямов заработали. Щас Абайка глянет этот видос, даст своим детям подзатыльника, и уйдет отсюда либо в тик-ток, либо в запой с расстройства. 8-) :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 14:16
#14442
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Цитата:
maxsaf:
Меня больше тревожит песенка baby shark на ютубе


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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11334
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 14:22
#14443
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Цитата:
maxsaf: Меня больше тревожит песенка baby shark на ютубе, с семью миллиардами просмотров, на которой уже 125 лямов заработали.


с 2016 года и весь мир смотрит. :lol:

Цитата:
maxsaf: Щас Абайка глянет этот видос, даст своим детям подзатыльника, и уйдет отсюда либо в тик-ток, либо в запой с расстройства. 8-)


Специально для нурлыботов абаек :lol: :lol:


:lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6198
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 15:02
#14444
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Цитата-/Щас Абайка глянет этот видос, даст своим детям подзатыльника, и уйдет отсюда либо в тик-ток, либо в запой с расстройства/



Ты получается уже там?) Или твои дети рвут чарты Ютюба?))





Серун жду ответа Путинист ты или хомячок сисяна?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10045
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.12.20 - 15:51
#14445
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Цитата:
Серый волк:
Серик наверное


Сер(ыйВол)к. По первым буквам.
Сокращенно Серик..
Могу сторожем при синхрофазотроне назвать.
Только "тупые российские пенсионеры"
, ну да мозги то сисян отобрал при вступлении в секту. Не понимают.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2020 - 15:56]
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